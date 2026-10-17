İzmir’de hizmet devriminin kapıları açıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesinin ardından belediye meclisinden İzmirlilere sevindiren haber geldi. Geçen yıl İZBAN'dan kaldırılan 90 dakika aktarma uygulaması geri döndü. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) arasında hazırlanan protokolle İZBAN'ın da 90 Dakika Aktarma Sistemi'ne yeniden dahil edildi.

OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Önerge kapsamında, Belediye Meclisi'nin 13 Mart 2026 tarihli ve 04.333 sayılı kararında, "İZBAN A.Ş. Ücret Tarifesi" başlığı altında yer alan "90 Dakika Aktarma Hakkı Yoktur" ibaresi kaldırıldı. Taraflar arasında imzalanacak protokolle ilgili İZBB Başkanı Cemil Tugay'a yetki veren meclis, önergeyi oybirliği ile kabul etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay sosyal medya hesabından, "Değerli İzmirliler, İZBAN'ı '90 dakika' uygulamamıza dahil ettiğimizi duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 16 Ekim'den itibaren 90 dakika boyunca yapılan İZBAN aktarmaları ücretsiz olacak; yurttaşlarımız rahatça seyahat edebilecektir" açıklaması yaptı. Karar, vatandaşlar arasında büyük sevinçle karşılandı Sistem sayesinde gün içinde otobüs, metro, tramvay, vapur ve İZBAN'dan yararlanan vatandaşlar ilk binişlerinden itibaren 90 dakikalık süre içinde ikinci ve üçüncü binişlerden ücretsiz ya da indirimli yararlanıyor. Bu sayede işe gidiş gelişlerde birden fazla toplu ulaşım aracı kullanan vatandaşın cebinden çıkan para büyük ölçüde azalıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör