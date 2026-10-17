Kamboçya önemli ortağımız

Başkan Erdoğan Türkiye'yi ziyaret eden Kamboçya Başbakanı Hun Manet'i Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı. Daha sonra Erdoğan ve Manet, başbaşa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Başkan Erdoğan ile Manet ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan yaptığı konuşmada, şunları söyledi: Özellikle son yıllarda hızla gelişen ilişkilere sahip olduğumuz Kamboçya'yı, Güneydoğu Asya bölgesinde önemli bir ortağımız olarak görüyorum.

HEDEF 1 MİLYAR DOLAR: Sayın Başbakan'la ikili ve heyetler arası görüşmelerimizde ilişkilerimizi etraflıca değerlendirdik. 2018'de ülkemizi ziyaret eden Sayın Hun Sen'le ticaretimizi 1 milyar dolara çıkarmayı kararlaştırmıştık. Bu hedefe ulaşmak için çabalarımız halen devam ediyor.

İŞBİRLİĞİMİZ GELİŞECEK: Sayın başbakanla ticaret ve yatırımların yanı sıra, savunma sanayii, enerji, eğitim ve kültür alanlarındaki işbirliğimizi istişare ettik. Kamboçya'nın, savunma sanayii ürünlerimize yönelik ilgisinden memnunuz. Kamboçya'yla ikili işbirliğimiz, küresel barış, istikrar ve refahın tesisine de hizmet ediyor. Kamboçya'nın, Gazze Barış Kurulu'na kurucu üye olarak katılması son derece memnuniyet vericidir. Kamboçya Başbakanı Hun Manet ise Türkiye'nin bölgesel ve küresel meselelerde üstlendiği belirleyici rolü büyük bir takdirle karşıladıklarını belirterek şöyle dedi: "Türkiye, özellikle Ortadoğu'da kilit bir konumda bulunmakta ve uluslararası gelişmelerde önemli bir rol oynamaktadır. Bölgesel barışın ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabalarını yakından takip ediyoruz. Türk iş dünyasıyla daha yakın çalışmaya hazırız."



EMİNE ERDOĞAN, MANET'IN EŞİYLE GÖRÜŞTÜ

Emine Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Başbakan Manet'le birlikte gelen eşi Chanmony'yi Vahdettin Köşkü'nün girişinde karşıladı. Pich Chanmony görüşmede, Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzaladı. Emine Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak gelecek kuşaklara karşı ortak sorumluluğumuza verdiği anlamlı destek için Sayın Chanmony'ye şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör