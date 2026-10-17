Rüşvet paraları kiraladığı dairedeki kasadan çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü İbrahim Doğancıoğlu, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu. Belediyede göreve başladığında çok sayıda firmanın birikmiş alacağının bulunduğunu ifade eden Doğancıoğlu, belediye tarafından yapılacak her ödemenin yüzde 20'si karşılığında ödeme yapıldığını belirtti. Doğancıoğlu, paraların konulması için bir ev kiralandığını anlatarak, "Yusuf Ulutaş beni yanına çağırdı ve ikametine yakın bir yerlerde ev tutmak istediğini, bu evi kendi üzerine ya da benim üzerime tutulmamasını, başkasının üzerine tutulması gerektiğini, ayrıca bir de kasa alarak bu eve koymam gerektiğini söyledi. 560 bin TL bedelle iki kasa alındı. Bunun parasını da Yusuf bana verdi ve ben de ödeme yapması için arkadaşıma vermiştim. Ben bu evin tüm anahtarlarını, site giriş kartlarını ve kasaların anahtarlarını Yusuf Ulutaş'a teslim ettim. O tarihten sonra o eve hiç gitmedim" dedi.

370 MİLYON ELE GEÇİRİLDİ

Savcılık, İbrahim Doğancıoğlu'nun bahsettiği kasa evine operasyon düzenledi. Boş evde bulunan iki kasadan yaklaşık 370 milyon lira değerinde 7 milyon 16 bin 125 dolar ile 390 bin 670 euro çıktı. Kasaların açılması için çilingir beklendiği sırada ellerinde iki boş valizle daireye gelen Yusuf Ulutaş'ın annesi Ayşe Ulutaş ile kuzeni Mustafa Zahit Seval gözaltına alındı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör