Sarıgül ailesıne kara para baskını

Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesinin yurtdışındaki kaynağı belirsiz paraları Türkiye'ye sokup daha sonra da yurtdışına resmi olarak çıkarmak için kurduğu aklama trafiği iki Alman işadamının şikâyetiyle deşifre oldu. Alman işadamları, Sarıgül ve ailesinin Alman işadamlarıyla 80 milyon euroluk gayrimenkul sözleşmesi, 100 milyon euroluk şüpheli yalı havaleleri ve 1 milyar euroluk hayali fon vaatleri yaptığının belirlenmesi üzerine düğmeye basıldı.

KARA PARA SKANDALI PATLAK VERDİ

Skandal, Alman vatandaşları Kai Precat ve Marc Baeriswyl'nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundukları suç duyurusu ve delil klasörleriyle patlak verdi. Şikâyetçi işadamları, Yeni Partili TBMM 28. Dönem Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, oğulları Abdurrahman Emir Sarıgül ve Ömer Sarıgül, eski eşi Aylin Kotil ile eski TDP yöneticisi Volkan Aslanbaş'ın yerli ve yabancı şirketler üzerinden devasa boyutta kayıtdışı bir para trafiğini yönettiğini öne sürdü. Savcılık dosyasına giren tespitlere göre şüpheliler, yurtdışındaki kaynağı belirsiz kayıtdışı paraları Türkiye'ye sokmak ve yurtiçindeki gayriresmi paraları resmi kanallarla yurtdışına çıkarmak amacıyla Alman işadamlarıyla temas kurdu. Bu süreçte kurulan paravan şirketler grubu üzerinden şüphelilerle doğrudan bağlantılı olan North Gayrimenkul İnşaat ve Sanayi Ticaret A.Ş. ile çok sayıda sözleşme imzalandı ve bunlardan en büyüğünün 80 milyon euro değerinde bir yatırım sözleşmesi olduğu belirlendi.

100 MİLYON EUROLUK BLOKE

Soruşturma dosyasında yer alan bilgiler, kara para çarkının boyutlarını gözler önüne serdi. Mustafa Sarıgül ile eski banka şube müdürünün katıldığı online bir toplantıda, Mustafa Sarıgül'ün siyasi ve kamu gücünü kullanarak 1 milyar euroluk bir fonu kredi yöntemiyle yurtdışına getireceğini vaat ettiği saptandı. Abdurrahman Emir Sarıgül'ün hesabına, kendisine ait olan ve ekspertiz değeri 32 milyon euro olan bir yalı satışı gerekçe gösterilerek yurtdışından 100 milyon euro havale edildi. Yabancı bankanın bu devasa havaleye bloke koyması üzerine, blokenin kaldırılması bahanesiyle İngiliz siciline kayıtlı 1.5 milyon euro değerindeki bir tekne Emir Sarıgül'e devredildi. Ancak tekne devralınmasına rağmen bedeli ödenmediği gibi, bankadaki 100 milyon euroluk bloke de kalkmadı. Alman şikâyetçiler dolandırıldıklarını anlayınca adli makamlara başvurdu.

MÜNİH-LONDRA HATTINDA PARA TRAFİĞİ

Savcılık dosyasına giren ses kayıtları, şüphelilerin uluslararası banka denetimlerini aşabilmek için gayri resmi kuryeler ve elden nakit taşıma yöntemlerine başvurduğunu açığa çıkardı. Şüpheliler arasındaki görüşmelerde 1 milyon euronun 500 bin eurosunun bankadan, kalan 500 bin eurosunun ise Almanya Münih'te elden teslim alınması kararlaştırıldı. Bu karar mağdurlar tarafından verilen ses kayıtlarına da yansıdı. Mustafa Sarıgül görüşmede, "Mali müşavir Volkan Bey gelecek, akşam seninle buluşacak. 500'ü teslim edecek, sen oradan alacaksın" talimatı vererek Mali Müşavir Volkan Aslanbaş'ı Almanya'ya kurye yaptığı kayıtlara yansıdı. Elden teslimatlarda kayıtdışı ayaklı dövizcilerin yüzde 5 komisyon talep ettiği belirlenirken, teslimata giden şüphelilerin "Yanımda iki tane adam götürürüm, hepsinde 14'lü var" diyerek silahlı korumalarla buluşmaya gittikleri belgelendi.

'YETER Kİ BİZİM HESABA GİRSİN'

Firari olan şüphelilerden Sinan Çampınar, Mustafa Sarıgül'e "Bayern 24 adını hiçbir yere karıştıramam başkanım. Bankama verirsem bankam Bayern 24 ne der... Jeff'in okeyini almadan hiçbir şey imza atamam" diyerek Alman ortakların resmi onayı olmadığını ifade etti. Paranın aklanması için "Bu verilecek 1 milyon euroyu borç gösterelim ya da ben size fatura yazayım" teklifleri tartışıldı. Mustafa Sarıgül'ün ise paranın bir an önce hesaba girmesi için "Bizim onu yaz ama 'diğer para bizim Türkiye'deki hesaba geçtiği andan itibaren 4 gün içerisinde parası ödenecektir' diye yaz oraya. Yeter ki bizim hesaba girsin. Biz onu hallederiz geriye, problem yok" talimatı verdiği belirtildi.



GAZETECİ MURAT AĞIREL BİLGİLERİ SIZDIRDI, TEHDİT BAŞLADI!

Alman işadamları, ellerindeki tüm ses ve görüntü kayıtları ile delilleri araştırması amacıyla gazeteci Murat Ağırel'e ulaştırdıklarını beyan etti. Ancak Ağırel'in bu bilgi ve belgeleri savcılık veya basınla paylaşmak yerine doğrudan Mustafa Sarıgül'e ilettiği ortaya çıktı. Belgelerin iletilmesinin hemen ardından Alman vatandaşlarının Mustafa Sarıgül ve Emir Sarıgül tarafından aranarak ölümle ve şantajla tehdit edildikleri öğrenildi.





5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

DÜN yapılan operasyonda, Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül, eski eşi siyasetçi Aylin Kotil, Sarıgül'ün eski partisi TDP'de yöneticilik yapan Volkan Aslanbaş, eski bankacı Cavidan Tanrah Artuner ve gazeteci Murat Ağırel gözaltına alındı. Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilecek.



KARA PARAYA ERZİNCAN PROJELERİ MASKESİ

Mağdurların soruşturma dosyasına sundukları görüntülerde yurtdışından getirilecek yüz milyonlarca euroluk fonlara kılıf olarak Erzincan'daki "Farm Besi Tesisi", "Tesla Projesi" ve "Silah Fabrikası" projelerinin gösterildiği; paranın Riga, Münih, Londra ve İstanbul hattındaki paravan şirketlerde döndürüldüğü görüldü. Görüntülerde "Kalan 518 milyonu şimdilik sorunuzu cevaplıyoruz. Bizim Türkiye'deki şirketi iade ediyorsunuz, 518'i bizim gerisi sizin" ifadeleri çarkın devasa boyutunu belgeledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör