Terör örgütü DEAŞ'a devlet kıskacı
Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca 22 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 59 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin; DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizin huzur ve güvenliği için DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.
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