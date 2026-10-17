Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi 20 Ekim’de
İstanbul Valiliği, trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in yerine yeni başkan vekilinin belirlenmesi için seçimin 20 Ekim'de yapılacağını açıkladı. Rüşvet ve irtikap suçundan tutuklanan eski Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine, 8 Eylül'de Dündar Ziya Gültekin Belediye Başkan Vekili seçilmişti. Gültekin'in 15 Ekim'de geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybetmesi üzerine, yeni belediye başkan vekilini seçmek için, Üsküdar Belediye Meclisi 20 Ekim Salı günü saat 10.00'da yeniden toplanacak.
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