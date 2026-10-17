Yurtdışında çalışan Türk işçiye hukuk kalkanı

Yargıtay, yurtdışındaki Türk firmalarında çalışan Türk işçilerinin davalarında, yabancı hukuk değil Türk hukukunun uygulanması gerektiği yönünde emsal bir karar verdi. Rusya'da 2011-2017 yılları arasında bir Türk inşaat şirketinde kalıpçı olarak çalışan Cabbar Çakmak (39), sözleşmesinin sona ermesinin ardından, iş akdinin haksız şekilde feshedildiği ve alacaklarının ödenmediği iddiasıyla avukatı Bünyamin Bayram aracılığıyla 2021'de Ankara'da dava açtı. Bayram, işçilik alacaklarının Türk hukukuna göre değerlendirilmesini de talep etti. Ancak yerel mahkeme davayı, yabancı hukuk kurallarına göre süresinde açılmadığı gerekçesiyle reddetti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi de kararı uygun bularak onadı.

EMSAL OLUŞTURACAK

Bunun üzerine Çakmak ve avukatı Bayram kararı temyiz ederek davayı Yargıtay'a taşıdı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, tarafların tabiiyeti, iş sözleşmesinin dili ve imzalandığı yer, sosyal güvenlik sistemi, yerleşim yerleri, sosyal ve hukuki ilişkilerin yoğunlaştığı yer ile ücretin ödendiği yer gibi ölçütlerin değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, uyuşmazlıkta Türk hukukunun uygulanması gerektiğine karar verdi.

'ÖNEMLİ BİR AŞAMA'

Avukat Bünyamin Bayram, aynı zamanda yurtdışında çalışan Türk işçilerinin işçilik alacaklarında uygulanacak hukuk konusundaki mağduriyetlerin giderilmesi için mücadele ettiklerini belirterek, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin, uyuşmazlıkta Türk hukukunun uygulanması yönündeki değerlendirmenin işçilerin hak arama süreci açısından önemli bir aşama olduğunu ve benzer davalarda emsal oluşturacağını söyledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör