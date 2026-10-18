25 şüpheliden 9’u itirafçı

25 şüpheliden 9’u itirafçı
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Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde 25 şüpheli gözaltına alınmıştı. Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, gözaltına alınanlardan 9'u etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi. 5 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol uygulanması talep edildi. Gözaltına alınınlardan Etimesgut Belediye Başkan Yardımcıları Fikret Gözüoğlu, Gültekin Bayındır da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı. Diğer 4 şüpheli hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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