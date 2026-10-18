Başkan Erdoğan Ara Güler’i andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, duayen foto muhabiri Ara Güler'i vefatının 8'inci yılında yad etti. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fotoğraf sanatının en değerli ustalarından Ara Güler'i vefatının 8'inci yılında saygıyla yad ediyorum" ifadesini kullandı. Öte yandan Erdoğan, 72 yaşında hayatını kaybeden Pınar Yayınları'nın kurucularından Cevat Özkaya için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Yaşantısıyla, karakteriyle, çalışmalarıyla düşünce dünyamızda önemli izler bırakan Pınar Yayınları editörü Cevat Özkaya Beyefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, yakınlarına ve dostlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör