Başkan Erdoğan şair Nuri Pakdil'i andı: Kültür dünyamıza çok kıymetli bir miras bıraktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda "Bir dava adamı, bir gönül insanı olan, eşsiz eserleriyle edebiyatımıza, kültür dünyamıza çok kıymetli bir miras bırakan Kudüs Şairi Nuri Pakdil'i ebediyete irtihalinin 7'nci yılında rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.