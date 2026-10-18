Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu bu gece açılıyor

Mersin'in turizm, tarım, sanayi ve lojistik merkezleri arasındaki ulaşım altyapısını güçlendirecek Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun 52 kilometrelik Çeşmeli-Kızkalesi kesimi açılış için gün sayıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada "Otoyolumuzu 18 Ekim'i 19 Ekim'e bağlayan gece saat 00.01 itibarıyla trafiğe açacağız" duyurusunu yaptı. Otoyolun yaz aylarında 2 buçuk saate varan seyahat süresini 18 dakikaya düşüreceğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Projemizin resmi açılışını ilerleyen tarihlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştireceğiz.

Projemiz kapsamında 10 köprülü kavşak, 7 tünel ve 5 viyadük inşa ettik. Ayrıca 2 otoyol hizmet tesisi, 6 ücret toplama alanı, bir bakım işletme merkezi ve bir tünel işletme merkeziyle ulaşım altyapımızı güçlendirdik. Mevcut devlet yolundaki transit trafiğin önemli bir bölümünü otoyola aktaracağız. Zamandan yılda 2,68 milyar lira, akaryakıttan ise 340 milyon lira olmak üzere toplam 3 milyar 20 milyon lira tasarruf sağlayacağız" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör