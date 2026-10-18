CHP’li başkan vekilinden FETÖ sanığına övgüler
Balıkesir Büyükşehir ve Bandırma Belediyelerinin CHP'li Meclis Üyesi, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Bandırmaspor Kulüp Başkanı Murat Karakoyun, skandal bir paylaşımla gündeme geldi. Bandırmaspor'un resmi hesabından yapılan paylaşımda, 2026-2027 sezonu kombine kampanyasına 10 forma ve 10 kombine biletle destek veren FETÖ tutuklusu gazeteci Mehmet Tosun'a teşekkür edildi. Paylaşıma tepki gösteren önceki dönem Bandırma Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kaan Bingül, "FETÖ hükümlüsüne kimse teşekkür ettiremez, istifa edin" dedi. Balıkesir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 6 yıl 3 ay hapis cezası alan, örgütte "Gölge Adam" ve "fuatavni86" hesabıyla bilinen Tosun, Yargıtay onayı sonrası kaçmış ve 2024'te Bandırma'da yakalanarak cezaevine gönderilmişti.
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