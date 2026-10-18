Dere yataklarındaki binalarda dönüşüm zamanı

İstanbul'da 14 Ekim Çarşamba günü etkili olan şiddetli sağanak, birçok ilçede su baskınlarına, ulaşımda aksamalara, insanların ve araçların mahsur kalmasına neden oldu. Alt geçitler ve tüneller suyla dolarken bazı bölgelerde toprak kaymaları ve ağaç devrilmeleri yaşandı. Yüzlerce İstanbullunun mağdur olduğu sel felaketi, Kağıthane Fatih ve Sarıyer ilçelerinde 4 kişinin hayatına mal oldu. Gelen ekiplerin çalışması sonucunda Ayazağa Deresi üzerindeki ve hasar gören evi iş yerlerinin yıkım ve söküm çalışmaları yapıldı. Selin ardından kaybolan Ahmet Derin (63), Haşim Ciritoğulları (55) ve Murat Babacanov'u (30) arama çalışmaları sürüyor. Ekipler, Kağıthane, Cendere, Alibeyköy ve Ayazağa'daki dere yataklarında çalışmalarını yoğunlaştırırken derelerin Haliç'e döküldüğü noktalar da aranıyor.





ISLAH ÇALIŞMALARI HIZLA TAMAMLANACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ve İstanbul Valisi Davut Gül ile birlikte selden etkilenen vatandaşların da katıldığı bir koordinasyon toplantısı düzenlendi. Vatandaşların taleplerini dile getirdiği toplantıda, Cendere (Kağıthane) Deresi ve Ayazağa Deresi'nin ıslah projelerinin hızla tamamlanması konusunda mutabakata varıldı.

DİRENÇLİ ŞEHİR MODELİ



Dere ıslahları ile birlikte Ayazağa'da benzer afetlerin yaşanmaması için dirençli şehir modelinin hayata geçirilmesine karar verildi. Bakan Kurum bu kapsamda deprem ve iklim kaynaklı afetlere dayanıklı, sağlam zeminde, vatandaşın tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde dönüşüm projesinin yürütüleceğini belirtti. Bakan Kurum hak sahibi vatandaşlara Yarısı Bizden Kampanyası ile dönüşüm veya TOKİ eliyle kentsel dönüşüm önerdi. İki seçenekten birini seçen hak sahipleri bölgede güvenli yapılara ulaşacak.



3 İLDE İSTİHDAM HAKKI

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sel felaketinin ardından yürütülen çalışmalara destek amacıyla İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da İŞKUR aracılığıyla toplam İstanbul'a 1000, Sakarya ve Kocaeli'ye de 500 olmak üzere toplamda 2 bin kişilik Toplum Yararına Program kontenjanı ayrıldığını açıkladı.





TEMİZLİK DEVAM EDİYOR

İSTANBUL Valisi Davut Gül, "Selden zarar gören yaklaşık 70 ev ve işyerinde temizleme çalışmaları devam ediyor. Tespit noktasında yüzde 95'lere geldik. 218 personel ve 17 araçla Dereboyu Caddesi'ndeki Beykent Üniversitesi Konukevi, bir Kur'an kursu, iki fırın ve 19 hanede temizlik çalışmaları gerçekleştirildi" dedi. Aile Bakanlığı'nın can suyu ödeneklerinin hesaplara aktarıldığını belirten Vali Gül, kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Beykoz'da yaklaşık 320 ev ve 20 iş yerinde su baskını yaşandığını belirten Vali Gül, "Hemşerilerimizin zararlarının karşılanması için arkadaşlarımız bütün hepsini tespit ettiler. Pazartesi itibariyle eşya ve benzeri zararları AFAD'ın koordinasyonunda karşılayacağız. Bugün ve yarın yağış bekleniliyor" dedi.



DEVLETİMİZ BİZİ MAĞDUR ETMEZ



3 dükkânı yıkılan Sadık Çakır, "Dükkânların yıkılıyor fakat insan canından daha önemli değil. Devletimiz bizi mağdur etmeyecek. Bu dükkânlar 30 yıllık fakat bunun kadar büyük sel olmamıştı. Dere ıslah edilirse bir daha böyle tehlikeler olmaz" dedi

20 yıldır o bölgede ikamet eden Mehmet Karadağ, "Aslında geç kalmış bir yıkım. Meydan ve dere yatağını yıllarca işgal etmişler. Artık hepsinin yıkılarak bölgeye nefes aldırılması gerekiyor" dedi.

Savaş Korkmaz ise "Dere yataklarına binalar dikerek alanı boğmuşlar. Yıkımlar sayesinde dere biraz olsun rahatlar, sel baskınları olmaz. İnşallah bundan sonra Ayazağa böyle felaketler yaşamaz" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör