Dışişleri’nden Kanada’da askeri Üste meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama!

Dışişleri Bakanlığı, Kanada'nın Alberta eyaletinde bir askeri üste meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kanada halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri’nden Kanada’da askeri Üste meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama!
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Dışişleri Bakanlığı, Kanada'nın Alberta eyaletinde bir askeri üste meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kanada'nın Alberta eyaletinde bir askeri üste dün (17 Ekim) meydana gelen patlama nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kanada halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

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