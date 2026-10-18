Ekosisteme liderlik rüşvete ticaret dedi

İBB'deki asrın yolsuzluk davasında 4 gün boyunca maddi gerçekler yerine şov yapmayı tercih eden İmamoğlu çapraz sorguda da ciddiyetten uzak ve alaycı yanıtlar verdi. İSKİ yolsuzluk davasında müteahhit Ali Nuhoğlu'nun hakediş ödemelerini zamanında alabilmek için Sarıyer'deki 50 milyon dolar değerindeki villaları rüşvet olarak devrettiğini mahkeme tutanaklarına geçirmesine rağmen, Ekrem İmamoğlu skandal devri "ticaret" kılıfıyla örtmeye çalıştı. Çapraz sorguda Mahkeme Başkanı ve Savcı'nın yönelttiği somut sorulara "Telekom'a sorun", "Horon dik oynanır" şeklinde ciddiyetten uzak ve alaycı yanıtlar veren İmamoğlu, yargılamayı sulandırarak gerçekleri perdeleme gayretine girdi. Kasa Adem Soytekin de İmamoğlu'na soru yöneltti. Soytekin "Bağış olarak bildiğim her şey rüşvet denildi. Bu rüşvet değilse ben neden buna maruz kaldım? Yalnız bırakıldım. Verenler rüşvet olduğunu söylüyor" dedi. İmamoğlu ise Soytekin'in rüşvet sorularına gerildi. Duruşma Savcısı, dosyadaki kilit isimlerden olan ve örgüt yöneticiliğiyle suçlanan firari Murat Gülibrahimoğlu ile İmamoğlu'nun telefonlarının 2020- 2025 yılları arasında yüzlerce kez sıfır metre baz birliği vermesini sordu. Somut HTS ve baz kayıtları karşısında sıkışan İmamoğlu, soruları yanıtlamak yerine alaycı bir tutum sergileyerek "Onu telekoma sorun ya da o işten sorumlu bakanlığa sorun. Ben o işten anlamam" cevabını verdi.

RÜŞVETE 'TİCARET' KILIFI

Asrın yolsuzluk davasında 4 gün boyunca savunma yapan Ekrem İmamoğlu, Mahkeme Başkanı ve duruşma savcısı tarafından çapraz sorguya alındı. Müteahhit Ali Nuhoğlu, Sarıyer Emirgan'daki Boğaz manzaralı villaların alım kaynağının doğrudan İSKİ'den gelen hakediş paraları olduğunu açıkça önceki duruşmalarda anlatmıştı. İSKİ'deki alacaklarını tahsil edebilmek ve idareyle ilişkileri sorunsuz sürdürebilmek amacıyla bu sürece sürüklendiğini belirten Nuhoğlu, "Bu işten bir kâr etmedim" diyerek yapılan işlemin bir ticaret olmadığını vurguladı. Buna karşın Ekrem İmamoğlu'na çapraz sorguda milyarlık villalar soruldu. İmamoğlu, şirketleri İmamoğlu İnşaat'a devredilmesi skandalını "Ben namusumla ticaret yaptım" sözleriyle savunmaya kalkıştı. Nuhoğlu'nun "kâr etmedim, hakedişler için verdim" itiraflarını görmezden gelen İmamoğlu, protokollere ve sözleşmelere sığınarak rüşvet çarkını sıradan bir ticari alışveriş gibi göstermeye çalıştı.





KİRLİ ÇARKI PERDELEDİ

Mahkeme Başkanı'nın, belediye içerisindeki kayıt dışı para trafiğini ve görev dağılımını içeren "sistem" ve yapılanma iddialarını sorması üzerine İmamoğlu, yasadışı çarkı "Ekrem İmamoğlu'nun liderlik anlayışı" diyerek meşrulaştırmaya çalıştı. Aleyhinde ifade veren sanıkların ve itirafçıların beyanlarını değersizleştirmek isteyen İmamoğlu, "İmamoğlu'na çakmak serbest kalmak oluyor, altını üstünü cilalamak özgürleşmek oluyor" diyerek mahkeme huzurunda dile getirilen ağır suçlamaları ve itirafları basit bir kurgudan ibaretmiş gibi göstermeye çalıştı.



HTS SORUSUNA: TELEKOMA SORUN

Duruşma Savcısı, dosyadaki kilit isimlerden olan ve örgüt yöneticiliğiyle suçlanan firari Murat Gülibrahimoğlu ile İmamoğlu'nun telefonlarının 2020-2025 yılları arasında yüzlerce kez sıfır metre baz birliği vermesini sordu. Somut HTS ve baz kayıtları karşısında sıkışan İmamoğlu, soruları yanıtlamak yerine alaycı bir tutum sergileyerek "Onu telekoma sorun ya da o işten sorumlu bakanlığa sorun. Ben o işten anlamam" cevabını verdi.





DİK DUR NOTUNA: HORON O BAŞKANIM

Mahkeme Başkanı, tutuklanan müteahhit Adem Soytekin'in cezaevindeyken kendisine avukatlar aracılığıyla "Adem dik dur bizi satma" yazılı bir el notu iletildiği yönündeki ifadesini İmamoğlu'na hatırlattı. İmamoğlu, duruşma salonundaki ciddiyeti bozarak soruya "Öyle bir not yazmadım ama 'dik dur' güzel laftır... Horan dik oynanır bizim orada da Sayın Başkan" yanıtını verdi. Gerçekleri aydınlatmaya çalışan mahkeme heyetinin sorularını alaycı kelime oyunlarıyla geçiştirmeye çalışması dikkat çekti.



İSKİ HAKEDİŞLERİNDEN MİLYARLIK VİLLALAR RÜŞVET OLARAK ALINDI

İSKİ yolsuzluk davasının en kritik ayağını oluşturan Sarıyer Emirgan'daki lüks villaların İmamoğlu İnşaat'a geçiş süreci, mahkeme dosyasına giren MASAK raporları ve sanık itiraflarıyla adım adım deşifre oldu. Süreç, 2020 yılında İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın yönlendirmesiyle başladı. Yılmaz'ın müteahhit Ali Nuhoğlu'na "Biz burayı İmamoğlu'na almak istiyoruz ancak şu anda nakit durumumuz uygun değil" diyerek alan açması üzerine Nuhoğlu, Sarıyer Emirgan'daki iki Boğaz manzaralı konutu bünyesinde barındıran Güllüce Tarım A.Ş. adıyla paravan bir şirket kurdu. Kağıt üzerinde şirket Nuhoğlu'na ait görünse de mali, muhasebe ve vergi işlemleri devir gününe kadar bizzat İmamoğlu İnşaat yetkilileri tarafından yönetildi. Şirketin ve Boğaz'daki mülklerin alımında kullanılan paranın kaynağı ise doğrudan İSKİ'den aktarılan hakediş ödemeleri oldu. İSKİ'deki alacaklarını ve hak ettiği ödemeleri zamanında tahsil edebilmek, belediyedeki işlerinin aksamasını önlemek amacıyla bu sürece sürüklendiğini belirten Nuhoğlu, villaların yanı sıra İSKİ ödemelerinin aksamaması için Ekrem İmamoğlu adına para trafiğini yürüten ekibe 4,8 milyon dolar tutarında ek ödeme yaptığını da mahkeme tutanaklarına geçirdi. 2020'de 31 milyon liraya alınan mülkler, 2024 yerel seçimleri öncesinde kağıt üzerinde 15 milyon lira nakit ve Beylikdüzü'nde bir villa gösterilerek, toplam 48 milyon liralık sembolik bir matrahla İmamoğlu İnşaat'a devredildi. Ancak mahkeme dosyasına giren resmi bilirkişi raporu, devir tarihindeki gerçek piyasa değerinin 480 milyon lira yaklaşık 15 milyon dolar olduğunu ortaya koyarak aradaki devasa rüşvet matrahını belgeledi. Duruşmada Ekrem İmamoğlu'nun "Ticaret midir bu?" sorusuna müteahhit Ali Nuhoğlu'nun "Ticarette bir kâr olması lazım, ben bu işten bir kuruş kâr etmedim. İSKİ'deki hakedişlerimizi alabilmek adına mecburen yapılmış bir işlem" yanıtını vermesi, skandalın ticari bir alışveriş değil, baskı ve hakediş karşılığı yürütülen bir rüşvet çarkı olduğunu gözler önüne serdi.

DURUŞMA SALONUNDA YÜZLEŞME: BAĞIŞ DEDİĞİMİZ RÜŞVET ÇIKTI

BEYLİKDÜZÜ Belediye Başkanlığı döneminde sıvacılığı bırakıp Asoy İnşaat'ı kuran Soytekin, İmamoğlu ile mahkeme salonunda yüzleşti.

İBB ve KİPTAŞ'tan ihalesiz ve ayrıcalıklı olarak 15 kreş ile 1500 konut projesi dahil milyarlık işler alan Soytekin, Ekrem İmamoğlu ile duruşma salonunda yüz yüze geldi. Soytekin'in yönelttiği sorular duruşmaya damga vurdu.

❱ Adem Soytekin: "Bağış olarak bildiğim her şey rüşvet denildi. Bu rüşvet değilse ben neden buna maruz kaldım? Yalnız bırakıldım. Verenler rüşvet olduğunu söylüyor"

❱ Ekrem İmamoğlu: "Bizim kapıdan içeri rüşvet girmeyeceğini anlattım"

❱ Adem Soytekin: "Ali Kurt'un KİPTAŞ konusunda özellikle bizden hakediş ödemelerinde para istenildiğinde sizin adınıza isterdi, bu konuda bilginiz var mıdır?"

❱ Ekrem İmamoğlu: "Ne Ali Kurt ne de başkası benim hakkımda böyle bir yetkiyi kullandırtmayı aklından dahi geçiremez. Neden böyle bir şeyi burada sorma gereği duydun anlamadım"

❱ Adem Soytekin: Ben işimi evet hızlı yaparım ama etkin pişmanlık verdikten sonra tam tersi ilan edildim. Bunu nasıl açıklarsınız?

❱ Ekrem İmamoğlu: "Adem sen mi konuşuyorsun, yoksa...? Bu soruların senin olduğundan bile şüpheliyim. Sana teessüf edeceğim ama ona bile gerek duymuyorum"

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör