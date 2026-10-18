Mavi Vatan’ın ilk fabrikası

Türkiye'nin ilk yüzer doğalgaz işleme tesisi olan Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu Filyos Limanı'nda düzenlenen törenle ilk görev yeri olan Sakarya Gaz Sahası'na uğurlandı. Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Hedefimiz, bu yıl bitmeden, aralık ayında Osman Gazi'nin alev kulesinde Sakarya Gaz Sahası'nın ateşini yakmak." dedi. Başkan Erdoğan, törene gönderdiği video mesajında "Bugün enerji tarihimizde yepyeni bir sayfa açıyoruz. Adeta yüzen bir sanayi tesisi olan Osman Gazi'yi görev yerine, Karadeniz'e yolcu ediyoruz. Osman Gazi, 'mavi vatan'ın ilk fabrikasıdır. Üzerinde bulunan 21 farklı ünite ile Sakarya Gaz Sahası'ndaki kuyulardan aldığı gazı işleyecek, deniz altına döşenmiş borularla Filyos'a gönderecek. Böylece Karadeniz'deki doğalgaz üretimimiz günlük 20 milyon metreküpe çıkarak ikiye katlanacak, 2027 yılı başından itibaren her 3 haneden 1'i yerli doğalgazımızı kullanacak" ifadelerini kullandı.



MİLLİ ENERJİ HAMLESİ TAÇLANDI



Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde, Türkiye'nin enerji alanında bağımsızlık hedefi emin adımlarla çizildi. Türkiye'nin ilk sondaj gemisi 'Fatih', Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde satın alınmıştı. 'Fatih'in ardından ikinci sondaj gemisi olan Yavuz da Kocaeli Dilovası'ndan 2019'da yola çıktı. Sondaj gemileri Karadeniz'de Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini gerçekleştirdi. Tuna-1 kuyusunda başlatılan sondaj çalışmasında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervine ulaşıldı. Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu (FPSO), 2023^te Norveç ve Singapur merkezli BW Offshore firmasından 125 milyon dolar karşılığında satın alındı. Geminin modifikasyon ve yenileme süreçleri Çanakkale'de ve Filyos Limanı'nda yapıldı. Platformun 96 metrelik alev kulesinin montajı Filyos'ta yapıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör