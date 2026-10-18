Sağlık çalışanlarına şiddet bizim kırmızı çizgimizdir
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ev sahipliğinde düzenlenen 'Tıp ve Adalet Sempozyumu: Hekim ve Hâkim Perspektifinden Tıbbi Uygulamalar' programına katıldı. Son üç günde İstanbul ve Sakarya'da yaşanan sel felaketlerinde hayatını kaybedenlere rahmet, mağdurlara geçmiş olsun dilekleriyle konuşmasına başlayan Bakan Gürlek, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle mücadelede kararlı olduklarını belirtti. Gürlek, "Sağlık çalışanlarımıza yönelen şiddet, bizim kırmızı çizgimizdir. Sağlık çalışanlarımızın can güvenliğini korumak, kamu hizmetinin sürekliliğini korumaktır" dedi. Gürlek ayrıca "merdiven altı" sağlık turizmi uygulamalarına karşı Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde her türlü desteği sunacaklarını beyan etti. Programda Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve Danıştay Başkanı Zeki Yiğit de hazır bulundu.
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