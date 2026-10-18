Sağlık ordusuna 38 bin yeni nefer

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Çapa Yerleşkesi'nde düzenlenen İstanbul Üniversitesi Çapa Yerleşkesi Dahiliye Hastanesi, ve Esenyurt Hastanesi Açılış ve Toplu Temel Atma Töreni'nde konuştu:

Daha önce insanımız sağlık hizmeti almak için yurt dışına giderdi. Şimdi dünyanın farklı ülkelerinden milyonlarca insan, dört başı mamur bir sağlık hizmeti alabilmek için Türkiye'ye geliyor. 2025'te 2 milyon 600 bin kişi sağlık hizmeti için ülkemizi ziyaret etti. Zaman zaman yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın özellikle sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, Türkiye'deki sağlık hizmetleriyle bize yıllarca örnek gösterilen ülkeler arasındaki devasa farkı çok net biçimde ortaya koyuyor. Saatlerce ambulans gelmesini bekleyenlerden acil servislerde sağlık hizmeti alırken perişan olanlara, bizde bedava olan hizmetlere astronomik ücretler ödenmesinden hastane şartlarının kötülüğüne kadar her alanda aradaki uçurumu görebiliyoruz. Sağlıkta Türkiye'yi küresel çekim merkezi hâline getireceğiz. Yeni yatırımlarla, yeni projelerle sağlık hizmetleri başta olmak üzere İstanbul'umuza, ülkemize ve milletimize her alanda hizmet etmeye inşallah çok güçlü şekilde devam edeceğiz.

Sağlık hizmetlerinin en nitelikli şekilde vatandaşlarımıza sunulması bizim her zaman önceliğimiz olmuştur. Bu amaçla yeni bir adım daha atıyor, 2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel alımı ilanına çıkacağımızın müjdesini burada sizlerle paylaşıyorum. Sağlık Bakanlığımız, alıma dair takvimi ve detayları önümüzdeki günlerde açıklayacaktır.

İstanbul Üniversitesi'nin Çapa ve Esenyurt yerleşkelerinde bulunan yeni Dahiliye Hastanesi ile Esenyurt Hastanesi'nin "Ya Allah, Bismillah" diyerek kurdelelerini kesiyoruz. Ayrıca Ortopedi ve Travmatoloji Hastanesi, Cerrahpaşa Hastanesi ile Deniz Abdal Camii'nin temellerini atıyoruz. Bu eserlerin tamamının şehrimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Açılışını gerçekleştirdiğimiz İstanbul Üniversitesi Çapa Yerleşkesi Dahiliye Hastanesi, 44 bin metrekarelik alana inşa edildi. Yeni Dahiliye Hastanemizde 39'u yoğun bakım olmak üzere toplam 186 yatak bulunuyor. Hastanemiz 56 poliklinik, 3 anjiyografi ünitesi ve 41 kişilik günübirlik tedavi kapasitesine sahip. 40 öğretim üyesi ofisi, toplam 380 kişi kapasiteli 2 geniş amfisi, 147 kişilik dersliği ve 264 kişilik kütüphanesiyle hastanemiz güçlü bir eğitim altyapısı sunuyor. Modern tıp eğitiminin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan ve deprem izolatörleriyle donatılan Yeni Dahiliye Hastanemizde poliklinik hizmetleri verilmeye başlandı. Diğer birimler de peyderpey devreye alınıyor. Kardiyoloji, enfeksiyon hastalıkları ve göğüs hastalıkları bölümleri de Yeni Dahiliye Hastanemizde hizmet sunacak. Aynı şekilde 26 yataklı koroner yoğun bakım ünitesiyle 13 yataklı dahiliye yoğun bakım ünitesi de faaliyete geçecek. Esenyurt Hastanemizde ise 200 hasta yatağı ve yenidoğan yoğun bakım üniteleri de dâhil toplam 50 yoğun bakım yatağı bulunuyor. Bunların yanı sıra hastanemizin yüksek standartlı 12 ameliyathanesinde robotik cerrahi uygulamaları ve kompleks ameliyatlar gerçekleştirilecek. Fakültemizin gücüne güç katacak, hastalara inşallah şifa dağıtacak.

Tıp sahasında Avrupa'da Orta Çağ'ın en karanlık sahneleri yaşanırken biz, Anadolu'nun dört bir yanındaki bimarhanelerle, şifahanelerle ve daha pek çok kurumla 13. asırdan itibaren bu alanda adeta temayüz ettik. İstanbul Tıp Fakültesi de bize ecdadın emanetidir.



24 YILDA SAĞLIKTA TABLOYU TERSİNE ÇEVİRDİK



Sağlıkta bu noktalara kolay gelmedik. Parası olmayanın sağlık hizmeti alamadığı, sosyal güvenlik sisteminin çalışmadığı, reçetede yazılı ilaçların eczanede bulunmadığı dönemlerimiz oldu. Ambulansa erişimin lüks sayıldığı, halkımızın tabiriyle bıçak parası vermeyenlerin ameliyat olamadığı, hastaların ve cenazelerin hastanede rehin alındığı kötü günler yaşadık. 24 yılda yaptığımız yatırımlarla, hayata geçirdiğimiz projelerle, devreye aldığımız düzenlemelerle, attığımız diğer adımlarla çok şükür sağlıktaki bu tabloyu tam tersine çevirmeyi başardık.

350 MİLYAR LİRALIK YATIRIM



Artık devlet hastanelerimizde, şehir hastanelerimizde, vakıf, üniversite ve özel hastanelerimizde insanımıza kaliteli, hızlı ve etkin sağlık hizmetleri sunuyoruz. Özellikle İstanbul'un sağlık altyapısını adeta yeniden baştan inşa ettik. İstanbul'da yatırım bedeli 223 milyar lira olan 206 sağlık tesisini hizmete açtık. Devam eden sağlık yatırımlarımız tamamlandığında İstanbul'a yaptığımız yatırımların toplam tutarı 350 milyar lirayı bulacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör