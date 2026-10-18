Türkiye’nin en pahalı suyu yine Yeni Partili belediyelerde

Tekirdağ, Türkiye'nin en pahalı içme suyuna sahip kenti oldu. Yeni Partili Candan Yüceer'in başkan olduğu Tekirdağ, CHP'den istifa eden ve bağımsız kalan Ahmet Aras'ın başkan olduğu Muğla ve CHP'li Vahap Seçer tutuklanınca Gülşah Yıldırım Genç'in Başkan Vekili seçildiği Mersin 150 TL sınırını zorlayarak en pahalı suyu tüketen iller olarak öne çıktı.

AK Partili Kayseri, Erzurum ve Trabzon ise 40-50 TL bandındaki bütçe dostu tarifeleriyle Türkiye'nin en ucuz içme suyunu sağlıyor. Tekirdağ'da CHP'den seçilen Belediye Başkanı seçilen Candan Yüceer, seçim döneminde su fiyatlarını yüzde 50 indirme vaadinde bulunmuştu. Göreve geldikten sonra bu vaadi rafa kaldıran Yüceer daha sonra partisinden istifa ederek Yeni Parti'ye geçmişti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör