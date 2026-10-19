AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Bayram Karademir için taziye mesajı!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hayatını kaybeden önceki dönem Burdur İl Gençlik Kolları Başkanı Bayram Karademir için taziye mesajı paylaştı.

Ömer Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Önceki dönem Burdur İl Gençlik Kolları Başkanımız Bayram Karademir kardeşimizin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Rabbimiz mekânını cennet, makamını âli eylesin.