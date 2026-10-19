Bakan Kacır: “Dünyanın yedinci büyük döküm üreticisi konumundayız”
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya Döküm Kongresi'nde konuştu. "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, son 23 yılda ülkemizin sanayi altyapısını geliştirmek, üretim ve ihracat kapasitesini artırmak üzere attığımız adımlarda döküm sanayimize ayrı bir kıymet verdik." diyen Kacır, “Avrupa'nın ikinci, dünyanın ise yedinci büyük döküm üreticisi konumundayız.” ifadelerine yer verdi.
Dünya Döküm Kongresi'nde konuşan Bakan Kacır, bu yıl kongrenin iki anlamlı yıl dönümüne birden ev sahipliği yaptığını belirterek, Dünya Dökümcüler Birliğinin 100'üncü, Türkiye Döküm Sanayicileri Derneğinin (TÜDÖKSAD) ise 50'nci kuruluş yıl dönümünün kutlandığını söyledi.
Kacır, "Tam bir asırdır uluslararası işbirliğinin geliştirilmesine, bilgi ve tecrübe paylaşımına öncülük eden Dünya Dökümcüler Birliği, sektörün teknolojik ilerlemesine kıymetli katkılar sundu. TÜDÖKSAD ise 50 yıldır sanayicilerimizin sektörde ortak sesi oldu. Ülkemiz döküm sanayisinin gelişmesinde ve küresel pazarlarla bütünleşmesinde önemli rol üstlendi. Her iki kuruluşu da yıl dönümleri vesilesiyle kutluyorum. Bugüne kadar elde edilen başarılarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.
İnsanlık tarihinin bir yönüyle de insanın metalleri işleme ve onlara şekil verme becerisinin hikayesi olduğunu ifade eden Kacır, ilk çağlardan itibaren metal işleme ve döküm tekniklerinde kaydedilen ilerlemelerin tarımdan inşaata, günlük hayatı kolaylaştıran araçlardan yeni buluşlara kadar pek çok alanda insanlığın gelişimine istikamet verdiğini anlattı. Kacır, Sanayi Devrimi ile birlikte döküm teknolojilerinin çok daha önemli bir rol üstlendiğine dikkati çekerek, buhar makinelerinin, sanayi tezgahlarının, demir yolu sistemlerinin ve modern ekonomilerin temelini oluşturan altyapıların gelişmesini mümkün kıldığını ve bugün de döküm sanayisinin, modern üretimin ve ekonomilerin dayandığı teknolojilerin çekirdeğini oluşturduğunu söyledi. Otomotivden makineye, enerjiden savunma ve havacılığa, altyapı yatırımlarından ulaştırmaya uzanan geniş bir yelpazede pek çok sektöre girdi sağlayan döküm sanayisinin küresel üretimin sürekliliğinde oldukça kritik role sahip olduğunu ifade eden Kacır, son yıllarda malzeme bilimleri başta olmak üzere farklı sahalarda yürütülen yenilikçi çalışmalarla birlikte sektörün küresel kalkınmada artan stratejik rolünün herkesin malumu olduğunu ifade etti.
Kacır, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bugün elektrikli araçlardan havacılığa, robotikten yenilenebilir enerji sistemlerine pek çok alandaki gelişmeleri, döküm teknolojilerinde kaydedilen ilerlemelerden bağımsız düşünmek mümkün değildir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, son 23 yılda ülkemizin sanayi altyapısını geliştirmek, üretim ve ihracat kapasitesini artırmak üzere attığımız adımlarda döküm sanayimize ayrı bir kıymet verdik. Sektörümüzün üretim kapasitesini artıran, teknolojik yetkinliklerini geliştiren ve uluslararası rekabet gücünü perçinleyen politikalarımızın, sanayicilerimizin yatırımları ve gayretleriyle birleşmesi neticesinde bugün Avrupa'nın ikinci, dünyanın ise yedinci büyük döküm üreticisi konumundayız. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 2,3 milyon ton döküm üretimi gerçekleştiren sektörümüz, 8 milyar avroya yakın ciroya ve 6 milyar avronun üzerinde ihracata ulaştı." "Sahip olduğu mühendislik birikimi, gelişmiş üretim kabiliyetleri ve yüksek kalite standartlarıyla geleceğe emin adımlarla yürüyen döküm sanayimiz, küresel üretim ve tedarik zincirlerinde önemli sorumluluklar üstleniyor." diyen Bakan Kacır, "Biz de sektörümüzün bu birikimini daha ileriye taşımakta, küresel değer zincirlerindeki konumunu pekiştirmekte kararlıyız. Yüksek katma değerli üretimi yaygınlaştırmak, ileri malzeme ve üretim teknolojilerindeki yetkinliklerimizi geliştirmek, sanayimizin yeşil ve dijital dönüşümünü hızlandırmak sektöre dair ajandamızın en üst sıralarında yer alıyor." şeklinde konuştu.