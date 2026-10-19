Bakan Kacır: “Dünyanın yedinci büyük döküm üreticisi konumundayız”

"TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MEKANİZMALARINI DEVREYE ALDIK"



Kacır, "Sanayicilerimizin bu dönüşümü gerçekleştirebilmeleri ve uluslararası çevre standartlarına uyum sağlayabilmeleri için ihtiyaç duydukları finansman ve teknoloji geliştirme mekanizmalarını devreye aldık. Organize sanayi bölgelerimizin yeşil altyapı yatırımlarını desteklemek üzere Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi'ni hayata geçirdik. Dünya Bankası işbirliğinde yürüttüğümüz 450 milyon dolar bütçeli Türkiye Yeşil Sanayi Projesi'yle sanayicilerimize, KOBİ'lerimize ve yeşil teknoloji girişimlerimize uygun finansman sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Yeşil Dönüşüm ve Dijital Dönüşüm Destek Programları ile işletmelerin temiz üretim teknolojilerine geçişini ve üretim süreçlerinde ileri teknolojileri benimsemelerini desteklediklerini vurgulayan Kacır, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programıyla, yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun stratejik yatırımların uygun koşullarda finansmana erişimini kolaylaştırdıklarını hatırlattı. Kacır, kapsamlı AR-GE teşvikleriyle sanayicilerin yeni malzeme ve üretim teknolojileri geliştirmelerini, yenilikçi fikirlerini yüksek katma değerli ürünlere dönüştürmelerini desteklediklerini belirterek gelecek dönemde de yenilikçi ürünler geliştiren, çevre dostu teknolojilere yatırım yapan ve yüksek katma değerli üretimi esas alan sanayicileri en üst düzeyde desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Bakan Kacır, şunları kaydetti: "Küresel ekonomide köklü değişimlerin yaşandığı bir dönemdeyiz. Jeopolitik belirsizlikler, uluslararası ticarette değişen dengeler ve sürdürülebilir üretimin artan önemi, küresel tedarik zincirlerini ve yatırım tercihlerini baştan başa yeniden şekillendiriyor. Bu yeni dönemde Türkiye uluslararası yatırımcılar için güvenli bir limandır, yeni yatırımlar için doğru adrestir. Stratejik coğrafi konumumuz, nitelikli insan kaynağımız, modern üretim altyapımız, ülkemizi uluslararası yatırımlar için önemli bir cazibe merkezi haline getiriyor. Otomotivden makineye, enerjiden savunmaya uzanan geniş bir yelpazede sahip olduğumuz üretim yetkinlikleri döküm sektörüne yatırım yapacak firmalara gelişmiş bir sanayi ekosisteminin parçası olma fırsatı sunuyor. Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği ve serbest ticaret anlaşmalarının Türkiye'de üretim yapan yatırımcılara toplam nüfusu bir milyarı aşan pazarlara erişim avantajı sağladığına dikkati çeken Kacır, "Güçlü lojistik altyapımız üretim merkezlerimizin uluslararası pazarlara hızlı ve güvenilir biçimde bağlanmasını temin ediyor. Bu vesileyle dünyanın dört bir yanından kongreye katılan yatırımcıları ve sanayicileri Türkiye'mizin sunduğu fırsatlardan yararlanmaya davet ediyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, yatırım kararından üretime geçişe kadar her aşamada yatırımcıların yanında olacağımızı özellikle bir kez daha vurgulamak isterim." diye konuştu.

"SEKTÖRÜN YEŞİL GELECEĞİ AÇISINDAN ÜZERİMİZE DÜŞEN SORUMLULUKLARI YERİNE GETİRMEYE HAZIRIZ"

Kacır, 76. Dünya Döküm Kongresi'nin sektörün geleceğini şekillendirecek kararların ve yatırımların önem kazandığı bir dönemde gerçekleştiğini ifade ederek, "Kongrenin 'Parlak Yeni Bir Yüzyıl: Yeni Ekosistemi Birlikte Şekillendirelim' teması, önümüzdeki dönemin sunduğu fırsatlara ve hep birlikte üstlenmemiz gereken sorumluluklara dikkat çekiyor. Kuşkusuz döküm sanayisinin yeni yüzyılı, karbonsuzlaşmanın yüzyılı olacaktır. Ancak bu dönüşüm küresel ölçekte adil ve kapsayıcı bir zeminde gerçekleşmeli." şeklinde konuştu. Yeşil dönüşümün ülkeler arasında yeni ayrışmaların değil, yeni işbirliklerinin vesilesi olması gerektiğini belirten Kacır, "Karbon düzenlemeleri ortak bir yükselişe rehberlik etmeli. Türkiye olarak sektörün yeşil geleceği açısından üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye hazırız." dedi.

Bakan Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün bu önemli buluşmaya ev sahipliği yapmamız küresel döküm sanayisinin geleceğine katkı sunmak için elimizi taşın altına koymaktan çekinmediğimizin bir örneği. Önümüzdeki haftalarda Antalya'da ev sahipliği yapacağımız COP31 de sanayimizin yeşil dönüşümünü hızlandıracak, teknoloji ve finansmana erişimini kolaylaştıracak işbirliklerine zemin hazırlayacak."