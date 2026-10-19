Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu trafiğe açıldı! 2,5-3 saati bulan ulaşım 18 dakikaya düşüyor

Kızkalesi arasındaki ulaşım süresini 18 dakikaya indirecek olan Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu trafiğe açıldı. Yeni otoyol, özellikle yaz aylarında artan trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefliyor. Ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen projeler arasında yer alan Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu, toplamda 52 kilometre uzunluğunda. Yeni otoyol, 41 kilometrelik ana gövde hattı ile 11 kilometrelik bağlantı yollarından oluşuyor.

AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, "2,5-3 saati bulan seyahati 18 dakikaya düşürmekle büyük bir adım atmış olacağız. Mersin'deki projelerin hızla devam etmektedir. Bu yatırımlar hem şehir hem de bölge için büyük bir katkı sağlayacak. Mersin'de devam eden büyük yatırımları arasında, Çukurova Havalimanı'nda Mersin için önemli bir gelişmedir. Türkiye üretiyor, Mersin de bundan payını alıyor. İnşallah Cumhurbaşkanımızla birlikte, Nükleer santralimizin ilk ünitesinin ve Mersin-Gaziantep hızlı tren hattının açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz. İktidara geldiğimizden bu yana 860 milyar lirayı aşan çok ciddi bir yatırımın alındığı, Mersin'in her türlü ihtiyacının karşılandığı ve özellikle de sadece Mersin'e değil, bu bölgenin refahının arttırılması noktasında atılmış olan bu adımlardan dolayı Cumhurbaşkanımıza özellikle çok teşekkür ediyoruz. Sadece ulaşımda değil, karayollarında, havayollarında, demiryollarında adımlar atarken diğer yandan sağlıkta, eğitimde ve savunma sanayi başta olmak üzere talep edilen her konuda çok ciddi adımlar atıyor, atmaya devam ediyoruz" dedi.

Otoyolun Taşucu'na kadar uzatılması için çalışmaların devam ettiğini belirten Nebati, "Şimdi bundan sonra tabi ki Mersin'in beklentisi Taşucu'na kadar olan kısmın tamamlanması. Bu noktada gerek valimiz, gerek milletvekillerimiz, gerek arkadaşlarımız ve bizler, bu hattın tamamlanması için gerekli baskıları açıkçası yapıyoruz. Çünkü ihtiyaç bir durum ve bunun da gerçekleştirilmesi için de bir tarafta Strateji Başkanlığımız, öbür tarafta Ulaştırma Bakanlığımız bu hattın tamamlanması için hazırlıklarını yapıyorlar" diye konuştu.

AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, Çeşmeli–Kızkalesi Otoyolu'nun trafiğe açılması ile 52 kilometrelik dev ulaşım yatırımı Mersin'e büyük kolaylık olduğunu belirterek, "11 kilometrelik bağlantı yollarıyla birlikte toplam 52 kilometre uzunluğundaki otoyol sayesinde, özellikle yaz aylarında 2,5 saate kadar uzayan seyahat süresi 18 dakikaya düşüyor. Böylece hem sahil hattımızdaki trafik yoğunluğu azalacak hem de hemşehrilerimiz daha hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuşacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen bu önemli yatırım, Mersin'imizin turizm potansiyeline, ticaretine ve ekonomik kalkınmasına da önemli katkılar sağlayacak. Şehrimize değer katan, vatandaşlarımıza zaman kazandıran ve Türkiye'mizin kalkınma yolculuğunu hızlandıran bu önemli eseri Mersin'imize kazandıran başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na, önceki dönem Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Nureddin Nebati'ye, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Mersin'imize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.

Otoyolun açılışının ardından Mersin Valisi Atilla Toros, AK Parti Mersin Milletvekilleri Nureddin Nebati, Ali Kıratlı ve Havva Sibel Söylemez, AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir, MHP İl Başkanı Ömer Gürsoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Erdemli İlçe Başkanı Ali Mustafa Poş ve Erdemli İlçe Teşkilatı ve kent protokolü bölgede incelemeler yaptı. Vali Toros, milletvekilleriyle birlikte otoyolu kullanan sürücülerle sohbet ederek yeni yolun hayırlı olması dileğinde bulunarak sürücülere çikolata ve kolonya ikram ettiler.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör