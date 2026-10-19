Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Azerbaycan’a kutlama mesajı: Tasa ve sevinçte her zaman biriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın "Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü"nü tebrik etti. Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş Azerbaycan'ın 'Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü'nü ülkem ve milletim adına gönülden tebrik ediyorum. Azerbaycan Cumhurbaşkanı gardaşım İlham Aliyev'e, tasa ve sevinçte her zaman bir olduğumuz Azerbaycan Türkü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "Kardeş Azerbaycan'ın Bağımsızlığının Yeniden Tesisi Günü'nü kutluyoruz. Can Azerbaycan'ı 'iki devlet, tek millet' şiarıyla selamlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev arasındaki kardeşlik, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ebedi kardeşliğin timsalidir" paylaşımı yaptı.

'SAVUNMA SANAYİSİNE ÖMRÜNÜ VAKFETTİ'

Başkan Erdoğan, Özdemir Bayraktar'ın vefatının 5'inci yılı dolayısıyla anma mesajı paylaştı. Erdoğan'ın paylaşımında, "Savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye hedefine ömrünü vakfeden, Millî Teknoloji Hamlemize mihmandarlık yapan değerli dostum Özdemir Bayraktar Beyefendi'yi ebedî âleme irtihalinin 5'inci yılında rahmetle, hasretle, saygıyla yâd ediyorum. Mekânı cennet, makamı ali olsun" ifadeleri yer aldı.

BİR DAVA ADAMI BİR GÖNÜL İNSANI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kudüs Şairi" Nuri Pakdil'i vefatının 7. yıl dönümünde yad etti. Erdoğan, yaptığı paylaşımda "Bir dava adamı, bir gönül insanı olan, eşsiz eserleriyle edebiyatımıza, kültür dünyamıza çok kıymetli bir miras bırakan Kudüs Şairi Nuri Pakdil'i ebediyete irtihalinin 7'nci yılında rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.