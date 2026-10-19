Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan dolandırıcılık uyarısı!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüzün adını kullanarak öğrenim kredisi borcu veya icra dosyası bulunduğu iddiasıyla ödeme talep eden kişilere itibar edilmemelidir. Vatandaşlarımızın borç bilgilerini e-Devlet üzerinden kontrol etmeleri, ödemelerini Ziraat Bankası ve Gelir İdaresi Başkanlığının resmi ödeme kanalları üzerinden gerçekleştirmeleri önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

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