Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan dolandırıcılık uyarısı!

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün adını kullanarak öğrenim kredisi borcu veya icra dosyası bulunduğu iddiasıyla ödeme talep eden kişilere itibar edilmemesi uyarısında bulundu. Açıklamada, vatandaşların ödemelerini resmi ödeme kanalları üzerinden gerçekleştirmeleri gerektiği vurgulandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan dolandırıcılık uyarısı!
AA
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüzün adını kullanarak öğrenim kredisi borcu veya icra dosyası bulunduğu iddiasıyla ödeme talep eden kişilere itibar edilmemelidir. Vatandaşlarımızın borç bilgilerini e-Devlet üzerinden kontrol etmeleri, ödemelerini Ziraat Bankası ve Gelir İdaresi Başkanlığının resmi ödeme kanalları üzerinden gerçekleştirmeleri önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

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#GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI #ZİRAAT BANKASI

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