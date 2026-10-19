İçişleri Bakanlığı duyurdu! 27 ilde siber suçlarla mücadele operasyonu: 643 şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 6 günde Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 643 şüpheli yakalandı."

27 ilde "Yasa Dışı Bahis, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık," suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; 303'ü tutuklanırken 151'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

27 İLDE DEV OPERASYON

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 27 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "yatırım ortaklığı, kiralama ücreti, düşük faizli kredi" gibi temaları kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi.

Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle siber suçlarla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."dedi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör