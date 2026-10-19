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  • Kara para aklama soruşturmasında 15 kişi için tutuklama talebi! Aralarında Murat Ağırel ve Ömer Sarıgül de var: İşte isim isim o liste

Kara para aklama soruşturmasında 15 kişi için tutuklama talebi! Aralarında Murat Ağırel ve Ömer Sarıgül de var: İşte isim isim o liste

Son dakika haberleri: Kara para aklama soruşturmasında, aralarında Murat Ağırel ve Ömer Sarıgül'ün de bulunduğu 15 kişi tutuklama talebiyle, 2 şüpheli adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Kara para aklama soruşturmasında 15 kişi için tutuklama talebi! Aralarında Murat Ağırel ve Ömer Sarıgül de var: İşte isim isim o liste
Deniz YUSUFOĞLU
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Son dakika haberleri: Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki kara para aklama iddialarıyla bağlantılı aralarında Aylin Kotil, Ömer Sarıgül ve gazeteci Murat Ağırel'in de bulunduğu 17 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kara para aklama soruşturmasında 15 kişi için tutuklama talebi! Aralarında Murat Ağırel ve Ömer Sarıgül de var: İşte isim isim o liste

Hakkında gözaltı kararı bulunan Emir Sarıgül'ün ise dün gece emniyete teslim oldu. Savcılık ifade işlemlerinin ardından 15 şüpheli tutuklama talebiyle, 2 şüpheli adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Kara para aklama soruşturmasında 15 kişi için tutuklama talebi! Aralarında Murat Ağırel ve Ömer Sarıgül de var: İşte isim isim o liste

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLENLER

1-ÖMER SARIGÜL
2-ÖZGÜR BÖLÜKBAŞI
3-SADULLAH ERGÜN
4-SELİM DAŞDEMİR
5-VOLKAN ASLANBAŞ
6-ZEKAİ ERDEM
7-ZEKERİYA YASEMİN
8-AYLİN KOTİL
9-BAYRAM ÖZATA
10-CANER BAŞ
11-CAVİDAN TANRAH ARTUNER
12-CİHAN DURAK
13-CİHAT SALMAN
14-MURAT AĞIREL
15-MEHMET ALİ ASLAN

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Kara para aklama soruşturmasında 15 kişi için tutuklama talebi! Aralarında Murat Ağırel ve Ömer Sarıgül de var: İşte isim isim o liste

ADLİ KONTROLE SEVK EDİLENLER

1-CEMİL VASKEN BARIN
2-UĞUR KURTULAN

SON DAKİKA | Sarıgül ailesi 'emanetçiyiz' diyerek çöktü! 100 milyon euroluk uluslararası kara para çarkının arkasından yat skandalı çıktı SON DAKİKA… Mustafa Sarıgül ve ailesine kara para operasyonu: Emir Sarıgül 100 milyon euro'yu hesabına böyle indirmiş

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#MUSTAFA SARIGÜL #ÖMER SARIGÜL

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