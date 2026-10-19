Şile Belediyesi davasında hesap günü: Başkan Kabadayı’nın da aralarında bulunduğu 53 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında 10 Temmuz 2025'te gözaltına alınan Belediye Başkanı Kabadayı ile 4 kişi tutuklandı. Suç örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, HTS kayıtları ve MASAK raporundaki hesap hareketleri incelendiğinde 22 şüpheli, 23 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmış 15'i tutuklanmış, 3. dalga operasyonu ise 26 Haziran 2026 tarihinde gerçekleşti.

BAŞKAN KABADAYI HAKKINDA 92 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede, "Suç örgütü lideri Özgür Kabadayı'nın belediye başkanı olduktan sonra kendine özgü bir yapılanma kurduğu, ilk hedefinin bir sonraki seçimlerde kullanılmak üzere fon oluşturmak olduğu, bu fona gelir elde etmek için belediye başkanı seçilmesinin akabinde ilk eylemlerini gerçekleştirdiği ve bu eylemlerden gelir elde etmek için elinde bulunan kamu gücünün kullanıldığı anlaşılmıştır." değerlendirmesine yer verilmişti. Kabadayı'nın "icbar suretiyle irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "rüşvet almak", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "icbar suretiyle irtikap" suçlarından 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmiş örgüt elebaşısı olması sebebiyle bütün eylemlerden de ayrı ayrı cezalandırılması istendi.

İddianamede, "Örgüt yöneticilerinin ve örgüt içerisinde özel vasfa sahip üyelerin örgüt faaliyetleri kapsamında gün geçtikçe mal varlıklarında artışların yaşandığı, kamu gücünün ve maddi zenginleşmenin getirdiği olanaklar sayesinde sosyal alanlarını ve faaliyetlerini geliştirdikleri, bu kapsamda örgüt liderine sıkı sıkıya bağlı kalarak talimatları sorgusuz ve kesin olarak alt üyelere aktararak eylemlerin gerçekleştirilmesinin sağlandığı tespit edilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı. Tutuklu sanık Berkant Acil'in "suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak, tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık" , "resmi belgede sahtecilik" ve "rüşvet vermek" suçlarından 14 yıldan 37 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, diğer 51 sanığın 4 yıldan başlayarak değişen oranlarda hapsi talep edilmişti.

AVUKATLARDAN OTURMA DÜZENİNE İTİRAZ

Müvekkillerinden ayrı bir noktada yer ayrılan tutuklu sanık avukatları, tutuksuz sanıkların avukatlarıyla birlikte oturduğu duruşma düzenine itiraz etti. İtirazı kabul eden mahkeme başkanı tutuksuz sanıkların da avukatlarından ayrı oturmasına karar verdi.

SANIKLAR İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma salonunun yetersiz olması sebebiyle duruşma konferans salonunda gerçekleşti. Duruşmaya eski Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile Berkant Acil'in aralarında bulunduğu 12 sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve bir müşteki katıldı. Taraf avukatları ve sanık yakınları da duruşmaya katıldı. Duruşma sanıkların kimlik tespitinin yapılmasının ardından başladı.