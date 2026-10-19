SON DAKİKA | Çukurova Belediyesi’ne operasyon! Jandarma binada arama yapıyor çok sayıda gözaltı kararı
Son dakika haberi: Adana’da jandarma ekipleri Çukurova Belediyesi’ne yönelik operasyon düzenliyor. Jandarma ekipleri, belediye önünde güvenlik önlemi alarak belediye içerisinde arama gerçekleştiriyor. Operasyon kapsamında çok sayıda gözaltı kararı olduğu öğrenildi.
Son dakika haberi: Adana'da jandarma ekipleri Çukurova Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenliyor. Jandarma ekipleri, belediye önünde güvenlik önlemi alarak belediye içerisinde arama gerçekleştiriyor. Operasyon kapsamında çok sayıda gözaltı kararı olduğu öğrenildi.
Ayrıntılar Geliyor...
Ayrıntılar Geliyor...