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  • SON DAKİKA | Çukurova Belediyesi’ne operasyon! Jandarma binada arama yapıyor çok sayıda gözaltı kararı

SON DAKİKA | Çukurova Belediyesi’ne operasyon! Jandarma binada arama yapıyor çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika haberi: Adana’da jandarma ekipleri Çukurova Belediyesi’ne yönelik operasyon düzenliyor. Jandarma ekipleri, belediye önünde güvenlik önlemi alarak belediye içerisinde arama gerçekleştiriyor. Operasyon kapsamında çok sayıda gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA | Çukurova Belediyesi’ne operasyon! Jandarma binada arama yapıyor çok sayıda gözaltı kararı
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Son dakika haberi: Adana'da jandarma ekipleri Çukurova Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenliyor. Jandarma ekipleri, belediye önünde güvenlik önlemi alarak belediye içerisinde arama gerçekleştiriyor. Operasyon kapsamında çok sayıda gözaltı kararı olduğu öğrenildi.


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