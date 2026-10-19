TBMM Başkanı Kurtulmuş 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutladı

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Demokrasimizin köklü geleneklerinden biri olan muhtarlık görevini büyük bir özveriyle yerine getiren, milletimizin iradesine, taleplerine ve beklentilerine tercüman olan kıymetli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum. Ülkemizin dört bir yanında devletimiz ile milletimiz arasında güçlü bir bağ kurarak fedakarca görev yapan bütün muhtarlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör