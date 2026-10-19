Üsküdar’da Yeni Parti ve CHP ayrı adaylar çıkaracak
Üsküdar Belediye Başkanvekili seçimi için hem CHP'nin hem de Yeni Parti'nin aday çıkaracağı belirtildi. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanması ve Başkan Vekili seçilen Dündar Ziya Gültekin'in trafik kazasında hayatını kaybetmesi üzerine, Belediye Meclisi yeni Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 20 Ekim 2026 Salı günü (yarın) saat 10.00'da toplanacak. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Üsküdar Belediye Başkanvekili seçiminde CHP ve Yeni Parti'nin ayrı adaylarla yarışacağını açıkladı.