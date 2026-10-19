Üsküdar’da Yeni Parti ve CHP ayrı adaylar çıkaracak

Üsküdar’da Yeni Parti ve CHP ayrı adaylar çıkaracak
BARIŞ SAVAŞ
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Üsküdar Belediye Başkanvekili seçimi için hem CHP'nin hem de Yeni Parti'nin aday çıkaracağı belirtildi. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanması ve Başkan Vekili seçilen Dündar Ziya Gültekin'in trafik kazasında hayatını kaybetmesi üzerine, Belediye Meclisi yeni Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 20 Ekim 2026 Salı günü (yarın) saat 10.00'da toplanacak. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Üsküdar Belediye Başkanvekili seçiminde CHP ve Yeni Parti'nin ayrı adaylarla yarışacağını açıkladı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#SİNEM DEDETAŞ #YENİ PARTİ #ÜSKÜDAR #DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN

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