Zaman Gazetesi editörü 10 yıldır aranıyordu... Gaybubet evinden çıktı
Emniyet güçleri, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, haklarında arama kaydı bulunan 3 firari şüpheliyi yakaladı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan Mehmet Yılmaz'ın izine ulaşıldı. 10 yıldır firari olduğu belirlenen Yılmaz'ın, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. FETÖ'nün Zaman gazetesinde editör ve muhabir olarak çalıştığı, ayrıca yayın yönetmenliği yaptığı belirlenen Yılmaz'ın, örgüt mensuplarının saklanmak amacıyla kullandığı sözde 'güvenli ev' olarak adlandırılan gaybubet evlerinde kaldığı ortaya çıkarıldı. Operasyon kapsamında yakalanan bir diğer şüpheli Abdullah Ilık'ın ise aynı suçtan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Hakkında arama kaydı bulunan ihraç polis memuru Serdar Uluocak'ın da kaldığı adres ekiplerce tespit edildi. Adliyeye sevk edilen üç şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.