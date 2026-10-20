22 FETÖ’cü hâkim ve savcı kumpasdan yargılanacak

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemelerinde görev yapan 22 eski FETÖ'cü yargı mensubu hakkında Devrimci Karargâh davası kapsamında verdikleri kararlarla ilgili bir iddianame hazırladı.

Şike kumpası savcısı Mehmet Berk, Balyoz hâkimi Ömer Diken ve Ali Efendi Peksak, Poyrazköy aktörü Mehmet Karababa ile "Kamikaze Hâkim" Metin Özçelik ve Rüstem Eryılmaz'ın da aralarında bulunduğu sanıkların "Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan 10 yıldan 50 yıla kadar hapsi isteniyor.

İddianamede, şüphelilerin FETÖ'nün amaçları doğrultusunda hareket ettiklerine vurgu yapıldı.

İddianamede, FETÖ üyesi 22 yargı mensubunun Anayasa ve hukuka aykırı şekilde örgüt hiyerarşisiyle hareket ettikleri belirtildi.

Şüphelilerin 2009-2012 yılları arasında somut delil olmaksızın sistematik gözaltı ve tutuklama kararları vererek kişileri hürriyetinden yoksun bıraktıklarına ve devleti yüksek tazminatlar ödeterek kamu zararına uğrattıklarına dikkat çekildi.





İSİMLER 'TORBA DAVA' İLE DOSYAYA SOKULDU

Devrimci Karargâh, Türkiye'de 2000'li yıllarda güvenlik soruşturmaları ve ceza davalarıyla gündeme geldi. Türkiye kamuoyu Devrimci Karargâh adını ilk kez 2008'de Karacaahmet Mezarlığı'ndan atılan havan topları ve AK Parti binasına gönderilen bombalı paketle duydu. 27 Nisan 2009'da Bostancı'daki hücre evine düzenlenen ve örgüt yöneticisi Orhan Yılmazkaya'nın öldürüldüğü operasyonla süreç genişledi.

Hanefi Avcı'nın da aralarında bulunduğu siyasetçi, gazeteci ve yayıncılar "torba dava" mantığıyla dosyaya eklendi. Sanık sayısı 69'a ulaştı. Yargıtay'ın 2014 ve 2016 kararları sonrasında bazı hükümler bozuldu ve dosya yeniden görüldü. 17 Mayıs 2017'de yeniden karar verildi. Bu aşamada da bazı sanıklar beraat ederken bazılarına mahkûmiyet kararları verildi.





5 İSİM DE BERAAT ETTİ TAZMİNAT KAZANDI

Soruşturma kapsamında tutuklanan ve özgürlüklerinden mahrum bırakılan diğer kumpas mağdurları Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) üyesi Özgür Cafer Kalafat, Gülseren Poyraz, kameraman Muhammet Çetin, Süleyman Gürkan Anıl ve Onur Sarıefe de beraat etti. Beraat kararlarının kesinleşmesinin ardından mağdurların Hazine aleyhine açtığı tazminat davalarını kazanması üzerine, HSK izniyle kumpasçı hâkim ve savcılara faturayı kesecek adli süreç başlatıldı.





KUMPASIN HEDEFİ: AVCI

Devrimci Karargâh kumpasının merkezinde, FETÖ'nün yapılanmasını anlatan "Haliç'te Yaşayan Simonlar: Dün Devlet Bugün Cemaat" kitabını yayımladıktan hemen sonra hedef alınan Hanefi Avcı yer alıyordu. Eylül 2010'da gözaltına alınan Avcı, örgüte yardım etmekle suçlanarak 15 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 3 yıl 9 ay Silivri Cezaevi'nde yattı. Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararıyla tahliye olan Avcı, kumpasın çökmesiyle beraat etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör