Ankara merkezli operasyonda 14 gözaltı! DEAŞ üyelerini kamplardan çıkarmak için Telegram’dan bağış toplamışlar

DEAŞ terör örgütü üyelerine finansman sağlamak amacıyla Telegram kanalları üzerinden bağış toplandığına ilişkin elde edilen bilgiler üzerine harekete geçildi. Bağışların Almanya'da yaşayan Türkler ile Türkiye'de yaşayan Türk ve yabancı kişiler tarafından toplanarak Suriye'ye aktarıldığı yönündeki bilgiler üzerine düzenlenen Ankara merkezli operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından Terörle Mücadele Daire Başkanlığına iletilen bilgiler doğrultusunda, Almanca konuşulan ülkelerde DEAŞ terör örgütü üyelerine finansal destek sağlamak amacıyla koordineli bağış toplandığı bildirildi. Söz konusu bağışların, Suriye'nin kuzeyinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün kontrolündeki kamplarda esir olarak tutulan DEAŞ üyelerini satın alarak özgürlüklerine kavuşturmak veya bu kişilere mali destek sağlamak amacıyla toplandığı belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Genellikle Suriye'den koordine edildiği değerlendirilen bağışların, Telegram isimli sosyal medya platformunda kurulan kanallar aracılığıyla toplandığı ve Almanya'da yaşayan Türk kişiler ile Türkiye'de yaşayan Türk ve yabancı kişiler tarafından Suriye'ye aktarıldığı yönündeki

bilgiler üzerine soruşturma başlatıldı.

MASAK VE HTS ÇALIŞMALARIYLA 16 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü C Büro ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı kişilerin faaliyetlerinin tespit edilmesi ve deşifre edilmesi amacıyla Terörle Mücadele Daire Başkanlığıyla koordineli çalışma gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde, DEAŞ terör örgütü adına terörizmin finansmanı faaliyetleri yürüttüğüne ilişkin bilgiler bulunan ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile HTS çalışmaları neticesinde şüpheli işlemler gerçekleştirdikleri tespit edilen toplam 16 kişi belirlendi. Şüphelilerden 2'sinin Suriye, 1'inin ise Özbekistan uyruklu olduğu bildirildi.

14 ŞÜPHELİYE GÖZALTI



Elde edilen bilgiler doğrultusunda, 20 Ekim'de Ankara merkezli olmak üzere farklı illerde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyon kapsamında 16 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçu ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi hakkında kanunun 4/2'nci maddesi ve ilgili mevzuat kapsamında adli işlemler başlatıldı. Operasyonlarda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.