Asrın inşa seferberliği rusları hayran bıraktı
Türkiye'nin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin hemen ardından başlattığı yeniden inşa seferberliği, Rusya'nın en büyük medya kuruluşlarından olan Komsomolskaya Pravda'ya haber oldu. Türkiye'nin inşa tecrübesinin detaylı olarak anlatıldığı haberde, "15'inci günde ilk kalıcı konutların temelleri atıldı. Kırsal bölgelerdeki ilk köy evleri ise 45'nci günde hak sahiplerine teslim edildi. Çalışmaların genişlemesiyle birlikte 174 farklı bölgede toplam 3 bin 481 şantiyede inşaat faaliyetleri yürütüldü" denildi. Haberde çalışmaların en yoğun döneminde toplam inşaat hızının saatte 23, günde ise 550 konut seviyesine ulaştığı belirtildi.
Haber Girişi