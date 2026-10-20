Ayazağa’da kentsel dönüşüm seferberliği
İstanbul'da selden etkilenen Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi'nde yürütülecek dönüşüm projesi kapsamında vatandaşların bilgi alıp taleplerini iletebileceği Kentsel Dönüşüm Ofisi kuruldu. Ofisin dün gerçekleşen açılışında Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp açıklamalarda bulundu. Alp, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un sunduğu Yarısı Bizden kampanyası ve TOKİ eliyle ada bazlı dönüşüm seçeneklerine dikkat çekerek vatandaşların Kentsel Dönüşüm Ofisi'nden bilgi alıp taleplerini iletebileceği söyledi. Alp, "Her iki dönüşüm yöntemiyle de ilgili vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz, uzlaşmalarını sağlayacağız. Hedefimiz 2027 yılı içerisinde Ayazağa bölgesinde ada bazlı en az 2-3 adayı dönüştürecek şekilde çalışmaları gerçekleştirmek" dedi. Selden zarar gören Ayazağa'da incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Yaklaşık 60 milyon liralık bir zarar var. Bazısı küçükbaş hayvan, bazısı sera ve benzeri. Onların teslimine başlandı. Dere yatağında bulunan kaçak yapılar yıkıldı. Başta burada yıkılan binalar olmak üzere, dükkânların zararlarını da bugünden başlayarak ödemeye başlayacağız. Vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz" diye konuştu.
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