Bakan Gürlek: Belçika’nın FETÖ’ye karşı somut ve etkili tedbirler almasını bekliyoruz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Gürlek, "Üçlü Bakanlar Toplantısı mekanizmasının 10 yılı aşkın bir aradan sonra yeniden toplanmasını son derece kıymetli buluyorum. Bu mekanizmanın ülkelerimiz arasındaki diyaloğun ve iş birliğinin daha düzenli, doğrudan ve somut neticeler doğuracak biçimde sürdürülmesine önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. Adalet alanında Türkiye ve Belçika arasında iş birliğinin somut ve netice üreten biçimde güçlendirmesini arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

FETÖ ile mücadelenin Türkiye'nin milli güvenliğinin, demokratik düzeninin ve hukuk devletinin korunması açısından hayati önem taşıdığını söyleyen Bakan Gürlek, örgütün 15 Temmuz 2016'da milletin iradesini ve anayasal düzeni hedef aldığını hatırlattı. Örgütün kapalı ve hiyerarşik yapılanmasını anlatan Bakan Gürlek, Türkiye'nin yaşadığı tecrübenin FETÖ'nün faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde de dikkatle ele alınması gerektiğini ortaya koyduğunu bildirdi.

Bakan Gürlek, Belçika'da dernekler, eğitim kuruluşları ve sivil görünümlü yapılar altında faaliyet gösteren FETÖ bağlantılı oluşumların ilgili makamlarca yakından incelenmesi gerektiğini kaydetti. Bu yapıların yasal statülerinin örgütsel faaliyetlerin sürdürülmesine veya finansman sağlanmasına imkan veren bir zemine dönüşmesine izin verilmemesi gerektiğinin altını çizen Gürlek, "FETÖ'yle mücadele, Türkiye bakımından milli güvenliğimizin, demokratik düzenimizin ve hukuk devletimizin korunması açısından hayati önem taşımaktadır. 15 Temmuz 2016'da milletimizin iradesini ve anayasal düzenimizi hedef alan bu örgüt, kapalı ve hiyerarşik yapılanması, devlet kurumlarına sızma yöntemleri, yasal görünümlü yapıları örgütsel amaçları doğrultusunda kullanılabilir kapasitesiyle ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. O gece, 253 vatandaşımız şehit olmuş, binlerce vatandaşımız yaralanmıştır. Türkiye'nin yaşadığı tecrübe FETÖ'nün yalnızca ülkemiz bakımından değil, faaliyet gösterdiği diğer ülkeler bakımından da daha dikkatli ele alınması gereken bir yapılanma olduğunu ortaya koymuştur. Bu nedenle müttefik ülke Belçika'nın özellikle FETÖ'nün kendi ülkesindeki yapılanmasına karşı somut ve etkili tedbirler almasını bekliyoruz. Belçika'da dernekler, eğitim kuruluşları ve sivil görünümlü yapılar altında faaliyet gösteren FETÖ bağlantılı oluşumların ilgili Bakanlarca yakından incelenmesi gerekmektedir. Bu yapıların yasal statülerinin, örgütsel faaliyetlerini sürdürmesine veya finansman sağlamasına imkan veren bir zemine dönüşmesine izin verilmemelidir. Adalet Bakanlığı olarak özellikle beklentimiz FETÖ terör örgütü mensuplarının ülkemize iadelerinin sağlanması ve bu kapsamdaki adli yardımlaşma taleplerimizin etkin ve zamanında ele alınmasıdır" diye konuştu.

'GEREKLİ BİLGİ VE DELİLLERİN ZAMANINDA TEMİN EDİLMESİ BU İŞ BİRLİĞİNİN EN ÖNEMLİ UNSURLARINDAN BİRİSİDİR'

Belçika ile adli iş birliğinin mevcut düzeyinin artırılmasının önemli olduğunu vurgulayan Bakan Gürlek, Belçika Adalet Bakanı Annelies Verlinden ile yaptığı ikili görüşmede de bu konu üzerinde durduklarını kaydetti.

Bakan Gürlek, terör suçları nedeniyle aranan kişilerin iadesinin, adli yardımlaşma taleplerinin etkin biçimde yerine getirilmesinin ve soruşturma ile kovuşturmalar için gerekli bilgi ve delillerin zamanında temin edilmesinin iş birliğinin temel unsurları olduğunu dile getirdi. İade süreçlerindeki önemli gelişmeler hakkında zamanında bilgilendirilmenin ve ihtiyaç duyulan ilave bilgi, belge ve teminatların süratle Türkiye'ye bildirilmesinin önemine dikkati çeken Gürlek, adli iş birliğinde karşılaşılan güçlüklerin doğrudan diyalog yoluyla aşılmasının ve dosyaların düzenli olarak takip edilmesinin somut ilerleme sağlanmasına katkı sunacağını vurguladı.

Bakan Gürlek, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki dönemde bakanlıklarımız arasında temasların sürekliliğinin sağlanması, iş birliğimizin özellikle terörle ve sınır aşan organize suçlarla mücadelede daha etkin ve sonuç üreten bir yapıya kavuşması temel beklentimizdir. Terörizm günümüzde yalnızca tek tek ülkelerin değil, uluslararası barış ve güvenliğin karşı karşıya bulunduğu ortak tehditlerden birisidir. Sınır aşan yapıları, finansman ağları ve farklı ülkelerde faaliyet gösterebilme kapasiteleri dikkate alındığında terörle mücadelede kalıcı ve etkili sonuçlara ancak güçlü uluslararası iş birliğiyle ulaşılabileceğine inanıyorum. Türkiye, terör örgütleri arasında ayrım gözetmeksizin her türlü terör örgütü konusunda hukuk temelinde mücadele etmekte ve bu konuda da aynı kararlılığın uluslararası düzeyde de gösterilmesini savunmaktadır. Terörle mücadelede uluslararası hukuk devletlere geniş bir iş birliği zemini ve çok sayıda hukuki araç sunmaktadır. Suçluların iadesi, karşılıklı adli yardımlaşmaya ilişkin sözleşmelerin yanı sıra terörizmin önlenmesi ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye yönelik uluslararası mekanizmaların uygulamada etkin bir biçimde kullanılması büyük önem taşımaktadır. Önümüzdeki dönemde özellikle terör suçlarına ilişkin iade ve karşılıklı adli yardımlaşma taleplerimizin gecikmeksizin taraf olduğumuz sözleşmelerin ruhuna uygun bir şekilde sonuca ulaştırılması, iki ülke arasındaki iş birliğinin inşallah en somut göstergesi olacaktır. Terör suçları nedeniyle aranan kişilerin iadesi, karşılıklı adli yardımlaşma taleplerinin etkin biçimde yerine getirilmesi ve soruşturma ve kovuşturmalar için gerekli bilgi ve delillerin zamanında temin edilmesi bu iş birliğinin en önemli unsurlarından birisidir."

'İZMİR'DEKİ OPERASYON ADLİ MAKAMLARIMIZIN ETKİN İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMLİ BİR YANSIMASIDIR'

Sığınma ve diğer uluslararası koruma mekanizmalarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bakan Gürlek, bu mekanizmaların ciddi ve sınır aşan suçlardan aranan kişilerin iade süreçlerini fiilen etkisiz hale getiren sonuçlara yol açmaması gerektiğini ifade etti. Böyle bir durumun uluslararası hukukun temel ilkeleriyle ve uluslararası koruma hukukunun amaç ve ruhuyla bağdaşmadığını belirten Gürlek, iade ve adli yardımlaşma süreçlerinde bakanlıklar arasındaki düzenli ve etkin iletişimin önemine değindi.

Bakan Gürlek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu alanda iş birliğimizin somut örneklerini de anlatmak istiyorum. Eylül ayında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Belçika merkezli faaliyet gösteren uyuşturucu ticareti yaptığı teslim edilen Yaramışlar Suç Örgütü'ne yönelik gerçekleştirilen bir operasyon vardı. Bu operasyon aslında adli makamlarımızın etkin iş birliğinin önemli bir yansımasıdır. Bu tür somut iş birliği örneklerinin önümüzdeki dönemde de artmasını temenni ediyoruz."

Terörizmin uluslararası barış ve güvenliğin karşı karşıya bulunduğu ortak tehditlerden biri olduğunu söyleyen Gürlek, terör örgütlerinin sınır aşan yapıları, finansman ağları ve farklı ülkelerde faaliyet gösterebilme kapasiteleri karşısında kalıcı ve etkili sonuçlara güçlü uluslararası iş birliğiyle ulaşılabileceğini kaydetti. Türkiye'nin terör örgütleri arasında ayrım gözetmeksizin hukuk temelinde mücadele ettiğinin altını çizen Bakan Gürlek, aynı kararlılığın uluslararası düzeyde de gösterilmesi gerektiğini bildirdi.

Bakan Gürlek, yeni nesil suç örgütlerinin teknolojik imkanlardan yoğun biçimde yararlandığını ve aynı anda birden fazla ülkede faaliyet gösterebildiğini dile getirerek, bu durumun Türkiye ile Belçika arasındaki adli iş birliğinin önemini artırdığını ifade etti.

Uyuşturucu ticareti, insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve kara para aklama gibi suçlarla mücadelede diğer ülkelerdeki delillere, kişilere ve mal varlıklarına ulaşılmasının önemini anlatan Gürlek, suç örgütlerinin mali kaynaklarının ortaya çıkarılması, suç gelirlerinin tespiti ve takibi ile dondurma ve el koyma taleplerinde mevcut uluslararası adli iş birliği araçlarının etkin kullanılması gerektiğini vurguladı. Bakan Gürlek, "Yeni nesil suç örgütlerinin özellikle teknolojik imkanlardan yoğun bir biçimde yararlanması, sınırlar arasında son derece hızla hareket edebilmesi ve aynı anda birden fazla ülkede faaliyet gösterebilmesi Türkiye ile Belçika arasında adli iş birliğinin önemini daha da arttırmaktadır. Özellikle uyuşturucu ticareti, insan ticareti, göçmen kaçakçılığı, kara para aklama gibi suç alanlarında bir ülkede yürütülen soruşturmanın diğer ülkelerdeki delilleri, kişilere veya mal varlıklarına ulaşmasını gerektiren durumlarla giderek daha sık karşılaşılmaktadır. Bu çerçevede suç örgütlerinin mali kaynaklarının ortaya çıkarılması, suçtan elde edilen gelirlerin tespit edilmesi ve takibi, dondurma ve el koyma gibi müsadere talepleri bakımından da mevcut uluslararası adli iş birliği açısından etkin bir biçimde yararlanılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu suçlarda etkin bir mücadele bakımından özellikle iade taleplerimizin gecikmeksizin ele alınmasını, süreçteki önemli gelişmeler hakkında zamanında bilgilendirilmemizi ve ihtiyaç duyulan ilave bilgi, belge ve teminatları süratle tarafımıza bildirilmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

BAKAN GÜRLEK, BELÇİKALI MEVKİDAŞINI TÜRKİYE'YE DAVET ETTİ

Belçikalı mevkidaşıyla gerçekleştirdiği ikili görüşmede de adli iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik ortak hedefleri ele aldıklarını belirten Bakan Gürlek, önümüzdeki dönemde bakanlıklar arasındaki temasların sürekliliğinin sağlanmasını beklediklerini ifade ederek, Belçika Adalet Bakanı Verlinden'i Türkiye'ye davet etti.

Bakan Gürlek, suçların ve suç örgütlerinin sınır aşan niteliği karşısında hiçbir ülkenin tek başına mücadele edemeyeceğini söyleyerek, mevcut hukuki araçların etkin kullanılması ve bakanlıklar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini aktardı. Gürlek, "Bugünkü toplantılarımızın aramızdaki güveni güçlendiren ve önümüzdeki dönemde somut sonuçlar doğuran bir iş birliği sürecine katkı sağlamasını temenni ediyorum" dedi.