Bakan Tekin: “Aile ve evlilik müessesesinin her aşaması saygı kültürünün unsurlarıyla bezenmiş durumdadır”

Anadolu kültüründe "evlilik ve aile" müessesesine verilen değere dikkati çeken Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aile ve evlilik müessesesinin her aşaması bizim için biraz önce bahsettiğim mahremiyet, karşılıklı insan haklarına saygı kültürünün unsurlarıyla bezenmiş durumdadır. Bu vesileyle bugün burada göreceğimiz ürünler evlilik ilişkisinin başladığı andan itibaren düğün seremonisine kadar bu kültürü yansıtacak önemli malzemeler. Bilhassa geleneklere, kültüre değer vermek bugün insanlığın ihtiyaç duyduğu en önemli başlıklardan bir tanesi. Bu kültürün Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki kardeşlerimizle bizim aramızdaki ortak değerlerden bir tanesi olduğuna inandığım için bu serginin bugün burada izleyenlere sergilenmesinden dolayı çok mutlu oldum."

"KÜLTÜREL DEĞERLERİN KARŞILIKLI SERGİLENMESİ, İKİLİ İLİŞKİLERİN GÜÇLENMESİNE ÇOK KATKI SAĞLAYACAK"

Tekin, serginin ilk olarak New York'ta, ardından St. Petersburg'da ve bugün Abu Dabi'de açıldığını aktararak, "Buradan sonra da yine TİKA'yla birlikte bu sergiyi farklı ülkelere taşımayı düşünüyoruz. Fakat bu sergiyi bu kadar çok dolaşıma sokmamızın en önemli sebebi, ihtiyaç duyduğumuz temel hak ve hürriyetler açısından, insan hakları açısından dünya barışı açısından, ihtiyaç duyduğumuz birlikte yaşama kültürünü geliştirebilmemize katkı sağlaması açısından biz bu sergiyi dolaşıma soktuk. Bu anlamda Birleşik Arap Emirlikleri'yle bizim aramızdaki ilişkileri de ortak kültürümüzü yansıtacak ürünler olması açısından çok pozitif yönde geliştireceğine inanıyorum. Bu türden kültürel değerlerin karşılıklı sergilenmesi, ikili ilişkilerin özellikle toplumsal düzeyde yaygınlaşmasına, güçlenmesine çok katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu. Serginin Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütüldüğüne işaret eden Tekin, şunları kaydetti: