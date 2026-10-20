Bakan Tekin: “Aile ve evlilik müessesesinin her aşaması saygı kültürünün unsurlarıyla bezenmiş durumdadır”
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" sergisinin açılışında konuştu. "Sahip olduğumuz dünyada, birlikte yaşama kültürünü birbirimize saygı duyarak, birbirimizin farklılıklarını görerek, birbirimizin farklılıklarını birer zenginlik aracı olarak kabul ederek yaşayabileceğimizin en güzel örneği, bizim bugün burada sunacağımız medeniyetimize ait geçmişte örnekleri olan uygulamalar." diyen Bakan Tekin evlilik ve aile değerlerine de değinerek, “Aile ve evlilik müessesesinin her aşaması bizim için biraz önce bahsettiğim mahremiyet, karşılıklı insan haklarına saygı kültürünün unsurlarıyla bezenmiş durumdadır.” ifadelerine yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Olgunlaşma Enstitülerinin koleksiyonlarından hazırlanan "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" sergisi, New York ve St. Petersburg'un ardından üçüncü uluslararası durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de açıldı. Saadiyat Al Manarat Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin açılış kurdelesini Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, BAE Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Noura Al Kaabi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ile kesti.
Bakan Tekin, açılışta yaptığı konuşmada, bugün kendisini heyecanlandıran bir ziyaret için Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğunu belirterek, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında kültürel işbirliği köprüsünü kuracak güzel bir sergi için bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. İslam medeniyetinin egemen olduğu coğrafyalarda insanın bizatihi kendisinin bir değer olarak kabul edildiğini dile getiren Tekin, şöyle devam etti: "Etnik ya da inanç farklılıkları, insanlar arasında ötekileştirme ya da ayrıştırıcı bir unsur olarak asla değerlendirilmez. İnsanların farklılıkları birlikte yaşama kültürünü mümkün kılan bir zenginlik aracı olarak kabul edilir. Bu bizim içinden geldiğimiz ve birlikte sahip olduğumuz medeniyetin en doğal unsurudur. Bugün içinde yaşadığımız dünyada en çok ihtiyacımız olan hususlardan bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum.
Sahip olduğumuz dünyada, birlikte yaşama kültürünü birbirimize saygı duyarak, birbirimizin farklılıklarını görerek birbirimizin farklılıklarını birer zenginlik aracı olarak kabul ederek yaşayabileceğimizin en güzel örneği, bizim bugün burada sunacağımız medeniyetimize ait geçmişte örnekleri olan uygulamalar." Bakan Tekin, medeniyetin değer yargılarını taşıyan en önemli unsurlardan birinin de dönemin giysi, kıyafet ve özellikle ailenin önemini yansıtan unsurlar olduğunu ifade ederek, davetlilere sergiyi gezerken ürünleri, ait olduğu dönemdeki birlikte yaşama kültürüne, insan haklarına saygı kültürüne, mahremiyete ne kadar riayet edildiğini değerlendirerek görmelerini rica etti.