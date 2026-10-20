Böcek hakkında 69 yıl hapis talebi
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında aralarında Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de bulunduğu 55 sanık hakkında dava açıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, sanıkların "rüşvet alma", "rüşvet verme", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerleriyle ilgili" çeşitli suçlardan cezalandırılmaları istendi. Böcek hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "edimin ifasına ve kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma" ve 4 kişiden rüşvet alma suçlarından 25 yıldan 69 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 2020-2025 yıllarında ANSET üzerinden gerçekleştirilen Foodfest ve Altın Portakal Film Festivali gibi organizasyonların ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına yer verilen iddianamede 113.4 milyon lira kamu zararı oluştuğunun hesaplandığı bildirildi.
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