Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Bayrampaşa Yeşil Camii ve Kur'an Kursu Külliyesi'nin temel atma törenine katıldı. Soylu burada yaptığı konuşmada, Fransa'da yaşanan olayların Batı'nın maneviyat eksikliğinin ve çürümesinin yansıması olduğunu belirterek, "Fransa'da yaşananlar maddi bir kalkışma ya da yer kapma kavgası değil, Batı'nın yüzyıllardır yaşadığı maneviyat eksikliğinin ve çürümesinin yansımasıdır" dedi.

MANEVİ EĞİTİM VURGUSU

Türkiye'de dini değerler ve milli bilinçlerin yaşatıldığını vurgulayan Soylu, "Çocuklar beş vakit ezan okunan bir ülkede yetişti. Okullarda İstiklal Marşı ile eğitime başlayıp, günü yine İstiklal Marşı ile tamamladı. Çürüme Batı'ya hamledilir, bize hamledilmez. Bu ülkeyi kimse çürütemez. Eğer şehrin ortasında kendi kubbenizi dikmezseniz, çağın sahte kubbeleri çocuklarımızın gökyüzünü kapatır" ifadelerini kullandı.