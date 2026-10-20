COP31 zirvesi için hazırlıklar tamam

BM'nin iklim zirvesi olan COP31 bu yıl 9-20 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Dev organizasyona sayılı haftalar kala Antalya'daki hazırlıklarda son aşamaya gelindi. 196 ülkeden 100 binin üzerinde katılımcının beklendiği tarihi zirvenin 2 milyar dolarlık bir ekonomik hareketliliği de tetiklemesi öngörülüyor. Zirvede emniyet, jandarma, sağlık, itfaiye, temizlik ve diğer hizmet alanlarında toplam 30 bini aşkın kişi görev yapacak.

ALANDA YOK YOK: COP31 konferans alanı "Mavi Bölge" ve "Yeşil Bölge" olmak üzere iki ana bölümden oluşuyor. Mavi Bölge 527 bin 414, Yeşil Bölge ise 582 bin 244 metrekarelik alanı kapsayacak. Alanda 1500 araçlık VIP otoparkı, 5 bin araçlık açık otopark, 400 otobüs kapasiteli park alanı ve bir heliportun hizmet vermesi bekleniyor.

MAVİ BÖLGE'DE RESMİ MÜZAKERELER YÜRÜTÜLECEK: Mavi Bölge'de bölgede 28 toplantı salonu, fuaye alanı, 2 genel kurul salonu, 9 yan etkinlik alanı, BM ve delegasyon ofisleri, ikili görüşme odaları, pavilyonlar, yeme-içme alanları, medya ve bilgisayar merkezi yer alıyor. Bu bölgede resmi müzakereler yürütülecek.

YEŞİL BÖLGE KAMUYA AÇIK OLACAK: Yeşil Bölge kamuya açık olacak. Türkiye Pavilyonu ile Enerji Geçişi, Ortak Evimiz Dünyamız, Kültür ve Medeniyet, Teknoloji ve İnovasyon, Yeşil Dönüşüm ve Finansman, Atık-Kompost, Aile ve Çocuk ile Teknik Destek merkezleri bu bölgede oluşturulacak.

İHA'LARLA ÜST DÜZEY GÜVENLİK: Havalimanı, COP31 alanı, konaklama tesisleri ve ulaşım güzergâhlarına yönelik güvenlik planlamaları hazırlanırken, bu süreçte ilgili ulusal-uluslararası güvenlik birimleriyle de koordinasyon toplantıları yapıldı. Emniyet ve jandarma birimleri için personel, araç, kamera, plaka tanıma ve insansız hava aracı destekli ilave tedbirler alınacak. Konaklama tesisleri, havalimanı ve COP31 alanı arasında 18 toplu taşıma güzergâhı planlanıyor. TOKİ tarafından 4 ana arter ile 12 otel bağlantı yolunda toplam 37 bin 786 metrelik yol yapım çalışması tamamlandı. Antalya Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesi de 35 milyondan 82 milyona, uçak park pozisyonu ise 108'den 176'ya çıkarıldı. VIP ve CIP terminalleri modernize edilirken, Devlet Konukevi tamamlandı ve devlet uçakları için 40 park pozisyonu planlandı. 132 ambulans, 9 itfaiye aracı, 600 AFAD personeli görev yapacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör