Çukurova Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 44 gözaltı

Çukurova Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: 44 gözaltı
MURAT KARAMAN Ziya RAMOĞLU
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Adana'da Yeni Partili Çukurova Belediyesi'ne yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'yönetme ve örgüte üye olma', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma' suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında yapılan operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay ve önceki dönem belediye başkanı olan CHP Genel Sekreter Yardımcısı Soner Çetin ile 4 belediye başkan yardımcısı bulunuyor. Şüphelilerin ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları, rüşvet aldıkları belirtiliyor. Şüphelilerden 8'inin ise işe gitmeden maaş aldığı kaydedildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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