Esenyurt Belediyesi’nde görev değişimi

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy'un belediye başkanvekilliği görevi sona erdi. Aksoy, İstanbul Vali Yardımcılığı görevini sürdürecek. Gelişmenin ardından Eseryurt Belediye Başkan Vekili olarak Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan getirildi. Belediyede bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca geçtiğimiz hafta 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

BAŞKAN YARDIMCISI TUTUKLANMIŞTI

Belediyede Başkan Vekili olarak görev yapan İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un yardımcısı Yusuf Ulutaş soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Şüphelilerden Ulutaş ile birlikte İbrahim Doğancıoğlu, Tuba Ulutaş Şenyürek, Doğancan Göksel, Cemalettin Çağlayan, Harun Berber, Salih Yılmaz, Emrah Koşunalp, Erhan Toprak ve Ziya Köklü tutuklama, 9 zanlı da adli kontrol tedbirlerinin uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

DOKUZ KİŞİ CEZAEVİNDE

Hakimlik, şüphelilerden Ulutaş, Doğancıoğlu, Berber, Göksel, Çağlayan, Yılmaz, Toprak, Köklü ve Koşunalp'in tutuklanmasına karar vermişti. Şüphelilerden altısı hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklinde adli kontrol kararı veren hakimlik, 4 kişi hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmasına hükmetmişti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör