İletişim Başkanı Duran: “Libya Meclisi’nin deniz yetki alanları muhtırasını onaylaması memnuniyet verici”

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye ile Libya arasında imzalanan, deniz yetki alanları mutabakat muhtırası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Burhanettin Duran konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak şu ifadelere yer verdi:

"MEMNUNİYET VERİCİ BİR ADIMDIR"

"Libya Temsilciler Meclisi'nin, Türkiye ile imzalanan deniz yetki alanları mutabakat muhtırasını oy birliğiyle onaylaması, Türkiye-Libya ilişkileri ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler açısından önemli ve memnuniyet verici bir adımdır. Bu karar, iki ülkenin Doğu Akdeniz'deki ortak hak ve menfaatlerinin korunması, deniz yetki alanlarının hakkaniyet temelinde belirlenmesi ve bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişmedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Mavi Vatan'daki meşru hak ve menfaatlerini korurken dost ve kardeş Libya ile ilişkilerini geliştirmeyi, Doğu Akdeniz'de adil paylaşımı, barışı ve istikrarı desteklemeyi sürdürecektir."