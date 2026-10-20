İskân karşılığında hastanede kafe
Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 53 sanığın yargılanmasına başlandı. İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya eski Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile Berkant Acil'in aralarında bulunduğu 12 sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve bir müşteki katıldı. Etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye olan sanık Durmuş Gümüş savunmasında, "İmar danışmanı olarak çalışıyordum. 2024 yerel seçimlerinden sonra 3 aylık bir görevim oldu. Hastaneye bir kafe yapılmıştı, buna karşılık iskânın çözüldüğünü duydum. Oğuz Kaçmaz 'gölge başkan' gibi tüm yetkiler ondaydı. Bir iskânla ilgili İlker Özgür'e 'İşini hallettin mi?' diye sorduğumda bana 'Oğuz Kaçmaz'a 15 bin dolar verdim' dedi" diye konuştu.
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