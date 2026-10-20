KADEM’in İnovasyonda Kadın Bilgi Merkezi İstanbul’da açıldı

Üsküdar Bulgurlu'daki KADEM İnovasyonda Kadın Bilgi Merkezi'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, iki heyecanı bir arada yaşadıklarını, uzun zamandır hayalini kurdukları İnovasyonda Kadın Bilgi Merkezi'ni açtıklarını, aynı zamanda yeni merkezin DemoDay programına da ilk kez ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Attıkları bu iki önemli adımın, yıllardır kadın girişimciliğini desteklemek adına sürdürdükleri çalışmaların yeni bir aşaması olduğunu kaydeden Bayraktar, bu yolculuğun 2015 yılında İnovasyonda Kadın Projesi ile başladığını, o günden bu yana projeyi kadınların yenilikçi fikirlerini geliştirebildiği güçlü bir yapıya dönüştürdüklerini, girişimcilik yolculuklarında ihtiyaç duydukları bilgi ve deneyime ulaşabilecekleri ortamlar hazırladıklarını anlattı.

Bayraktar, eğitimler, kamplar düzenlediklerini, yatırımcı buluşmalarından prototip atölyelerine, kitlesel fonlamadan uluslararası işbirliklerine kadar farklı imkanlar oluşturduklarını aktararak, "9 yıl önce başlattığımız proje, bugün binlerce kadının hayatına dokunan, fikirlerini ürüne, hayallerini girişime dönüştüren güçlü bir platform haline geldi. Bugüne kadar 3 bine yakın başvuru aldık. 235 girişimciyi kamplarımızda ağırladık. Bu sene, İnovasyonda Kadın Program'ının 10. döneminde, uluslararası ölçekte büyüyerek 22 ülkeden toplam 429 başvuru aldık. Elbette bu rakamların her biri bizim için son derece kıymetli. Fakat asıl değerli olan, bu rakamların arkasındaki dönüşüm." diye konuştu.

Kadınların girişimcilik yolculuğunda karşılaştıkları pek çok zorluk olduğunu, kadınların potansiyellerini ortaya koyabilmeleri için bu engelleri doğru anlamaları ve ihtiyaçlarına yönelik somut çözümler geliştirmeleri gerektiğini belirten Bayraktar, "Bu ihtiyaç doğrultusunda yeni bir çalışma yaptık. StartupCentrum işbirliğiyle KADEM Kadın Girişimciliği Raporunu hazırladık. Raporumuzda, Türkiye'de teknoloji alanında faaliyet gösteren kadın girişimcilerin mevcut durumunu, ihtiyaçlarını ve girişimcilik yolculuklarında karşılaştıkları zorlukları mercek altına aldık." ifadelerini kullandı.

"KADINLARIN FİKİRLERİ, YETENEKLERİ VE GİRİŞİMCİLİK CESARETLERİ VAR"

Bayraktar, oldukça dikkat çekici veriler olduğuna işaret ederek, şunları aktardı:

"Örneğin, 2019-2025 yılları arasında yatırım alan her dört girişimden birinde kadın kurucu ortak bulunuyor. 571 kadın kurucu, toplam 1,4 milyar dolarlık yatırım almış. Ancak 2025 yılında kadın kurucuların özel sektör yatırımlarındaki payı yüzde 19'da kalmış. Bu rakamlar bize aslında şunu söylüyor, kadınların fikirleri, yetenekleri ve girişimcilik cesaretleri var. İhtiyaç duydukları şey, bu potansiyeli hayata geçirebilecekleri daha fazla imkan ve fırsat. Kadınların teknoloji, girişimcilik ve inovasyon süreçlerine katılımının artması, bugün ekonomik kalkınmanın temel başlıklarından biri haline geldi. Çünkü bir ülkenin kalkınma kapasitesi, sahip olduğu beşeri sermayenin niteliğiyle de doğrudan ilişkili. Bunun yanında bu birikimin üretim süreçlerine ne ölçüde katılabildiği de ekonomik gelişmenin yönünü belirliyor."

Kadınların bilgi, yetenek ve üretim potansiyelinin ekonomik büyüme, istihdam ve rekabet gücüne katkısına dikkati çeken Bayraktar, Türkiye'de kadın girişimciliğini destekleyen politikaların KOSGEB destekleri, strateji belgeleri ve kırsal kalkınma yatırımlarıyla geliştirildiğini belirtti.

Bayraktar, KADEM olarak bu büyük yapının içinde kendi sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştıklarını ifade ederek, "İstanbul Kalkınma Ajansı'nın Güdümlü Proje Desteği ile hayata geçirdiğimiz İnovasyonda Kadın Programı, bu yaklaşımı doğrudan sahaya taşıyan çalışmalarımızın başında geliyor. Bu projeyle kadınların fikirlerini geliştirebildikleri, işlerini büyütebildikleri, yeni pazarlara ulaşabildikleri ve karar mekanizmalarında daha fazla yer alabildikleri bir ekosistem kurmayı hedefliyoruz. Bugün gerçekleştireceğimiz DemoDay de aslında kurmaya çalıştığımız bu ekosistemin önemli bir parçası." diye konuştu.

"KADIN GİRİŞİMCİLERİN FİKİRLERİNİ SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLERE DÖNÜŞTÜRMELERİNİN ÖNÜNÜ AÇACAK"

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Ziya Taşkent de KADEM İnovasyonda Kadın Bilgi Merkezinin sadece fiziksel bir mekan olarak görülmemesi gerektiğini, bu merkezi yenilikçi fikirlerin ekonomik ve toplumsal değere dönüştüğü, yeni girişimlerin şekillendiği bir gelişim platformu olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Güçlü bir kalkınma için toplumun tüm kesimlerinin potansiyelini harekete geçirmek gerektiğini kaydeden Taşkent, "Kadınların teknoloji geliştiren, yenilik üreten, yatırım alan ve istihdam sağlayan girişimciler olarak desteklenmesi ülkemizin rekabet gücüne büyük katkı sağlayacak. İnanıyorum ki İnovasyonda Kadın Bilgi Merkezi bilgiye, mentörlüğe, finansmana ve yatırım ağlarına erişim imkanlarını bir araya getirerek kadın girişimcilerin fikirlerini sürdürülebilir ve ölçeklenebilir işlere dönüştürmelerinin önünü açacaktır." dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül ise kadınların sosyal hayat ve ticaret içerisinde çeşitli ihtiyaçları ve potansiyelleri olduğunu aktararak, KADEM'i kimi zaman adliyede mağdur bir kadının yanında kimi zaman başarılı bir kadının yanında kimi zaman da kadınların önünü açan etkinliklerde gördüklerini söykedi.

Üretim alışkanlıklarının değiştiğine işaret eden Gül, "Tüketim alışkanlıklarımız, pazarlama stratejileri değişiyor. Bu mekanda inanıyorum ki inovasyonda kadın kendi potansiyelini en iyi şekilde ortaya çıkartacak. Kadınların yaptığı işlerde başarılı olduklarını biliyoruz, görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı ile girişimci kadınlar ve davetliler katıldı.

KADIN GİRİŞİMCİLER PROJELERİNİ YATIRIMCILARA SUNDU

Açılış programının ardından düzenlenen DemoDay'de kadın girişimciler, geliştirdikleri projeleri yatırımcılar, paydaş kurum temsilcileri ve girişimcilik ekosisteminin aktörlerine sundu. Yapay zekadan biyoteknolojiye, tarım ve gıda teknolojilerinden sürdürülebilirliğe kadar farklı alanlarda geliştirilen yenilikçi çözümler, yeni iş birlikleri ve yatırım fırsatları için tanıtıldı.

KADEM, İnovasyonda Kadın Programı ve yeni Bilgi Merkezi aracılığıyla kadınların girişimcilik ekosisteminde daha güçlü yer almalarını, yenilikçi fikirlerini sürdürülebilir iş modellerine dönüştürmelerini ve ekonomik hayata daha etkin katılmalarını desteklemeyi sürdürüyor.