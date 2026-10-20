Karaburun Belediye Başkanı Yeni Parti’den istifa etti
İzmir'in Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, üyesi olduğu Yeni Parti'den istifa ettiğini ve görevini bağımsız olarak sürdüreceğini açıkladı. İlkay Girgin Erdoğan, "Halkımızın iradesine duyduğum saygıyı, ortak aklı ve kamu yararını bütün sorumluluklarımın üzerinde tuttum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı anlayışla hareket etmeye devam edeceğim. Gelinen noktada, yaptığım değerlendirmeler sonucunda Yeni Parti üyeliğimden istifa etme kararı aldım" ifadelerini kullandı.
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