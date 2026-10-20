Karaburun Belediye Başkanı Yeni Parti’den istifa etti

Karaburun Belediye Başkanı Yeni Parti’den istifa etti
ERTAN GÜRCANER
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. İzmir'in Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, üyesi olduğu Yeni Parti'den istifa ettiğini ve görevini bağımsız olarak sürdüreceğini açıkladı. İlkay Girgin Erdoğan, "Halkımızın iradesine duyduğum saygıyı, ortak aklı ve kamu yararını bütün sorumluluklarımın üzerinde tuttum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı anlayışla hareket etmeye devam edeceğim. Gelinen noktada, yaptığım değerlendirmeler sonucunda Yeni Parti üyeliğimden istifa etme kararı aldım" ifadelerini kullandı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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