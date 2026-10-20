Karşıyaka Belediyesi işi aksattı, çöp dağları oluştu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 9 gündür toplanmayan evsel atıklar nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluşurken, taşan konteynerler ve yayılan kötü koku vatandaşların tepkisine yol açtı. İlçede 9 gündür çöp toplama hizmetinin aksamasıyla birlikte mahallelerde çöp dağları meydana geldi. CHP'li belediyenin temizlik hizmetlerinde yaşadığı zafiyet, sokakları adeta çöplüğe çevirdi. Belediyenin filoya 17 yeni çöp kamyonu katmasına rağmen yaşanan aksaklık, geçtiğimiz yıl gerçekleşen benzer krizleri akıllara getirdi. Yaşanan kirliliğe tepki gösteren ilçe sakinleri sorunun bir an önce çözülmesini talep ederken, görüntü kirliliğinin yanı sıra kötü koku ve sinekler de vatandaşı çileden çıkardı.

'SOKAKLAR PİSLİK İÇİNDE'

İzmirli vatandaşlar sosyal medya üzerinden Karşıyaka Belediyesi'ne sert tepki gösterdi. Alper Alpugan isimli vatandaş, "İzmir Karşıyaka 1775 sokağın hali. Pislik ve koku içerisinde sokaklar" şeklinde tepkisini dile getirirken, Yücel Altuğ ise "Bostanlı'da sıradan bir sabah. Teşekkürler Karşıyaka Belediyesi" diyerek tepkisini dile getirdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör