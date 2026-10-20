Kuriş suç örgütüne 5. dalga

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada 14 şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edilirken, 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurumlarını dolandırma ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında 28 ikamet ve 16 işyerinde arama yapıldı.

Amasya Kocacık Çarşısı İğneci Baba Sokak'taki "Amasya Fazilet Pırlanta ve Kuyumculuk" dükkânında yapılan aramada, şüpheli Hüseyin Uysal'a ait kasada 5 adet 1 dolarlık F serisi banknot ele geçirildi. Uysal paraları müşterilerden aldığını öne sürdü. Banknotlar, FETÖ'nün şifreli 1 dolarlarını ve örgüt hiyerarşisini yeniden gündeme getirdi.

Yapılanmanın FETÖ benzeri bölgesel sorumlularla hareket ettiği, kurban bağışları ve kermes gelirlerini makbuzsuz topladığı belirlendi. Tanık ifadelerinde; valizlerle taşınan imal edilmiş altın bileziklerin sahte cari hesaplarla dağıtıldığı ve şirket ortaklarına açık imzalı kâğıtlar imzalatıldığı iddia edildi. Ayrıca dernek raporlarında kurban ve kuyu açma faaliyetlerine dair resmî belge bulunamadı. Dosyada Arif Ahmet Denizolgun'un zehirlenerek öldürüldüğü iddiaları ile kilit isimlerden Mehmet Özmen'in FETÖ kaydı bulunduğu ve kaçış organizasyonlarında rol aldığı belirtildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör