Mersin’de 18 dakika mutluluğu

Mersin'de ulaşımı rahatlatacak olan Çeşmeli-Erdemli- Silifke-Taşucu Otoyolu'nun Çeşmeli-Kızkalesi kesimi hizmete girdi. Mersin merkez ile Kızkalesi arasındaki ulaşım süresini 18 dakikaya düşüren Çeşmeli-Erdemli- Silifke-Taşucu Otoyolu'nun Çeşmeli- Kızkalesi kesimi önceki gece açıldı. 52 kilometre uzunluğa sahip Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu 41 kilometrelik ana gövde hattı ve 11 kilometrelik bağlantı yollarından oluştuğu bildirildi. Özellikle yaz aylarında ve bayram dönemlerinde turizm bölgelerinde yaşanan trafik sorununa kalıcı çözüm sunması hedeflenen projenin hizmete girmesiyle akaryakıt ve zaman tasarrufu da bugünden itibaren sağlanmaya başlandı.

Projede 10 köprülü kavşak, 7 tünel ve 5 viyadük, 2 otoyol hizmet tesisi, 6 ücret toplama alanı, birer bakım ve tünel işletme merkezi yapıldı. Yazın saatler süren seyahat süresinin bu sayede 18 dakikaya kadar düşmesi hedeflendi. Zamandan yılda 2.68 milyar lira, akaryakıttan ise 340 milyon lira olmak üzere toplam 3 milyar 20 milyon lira tasarruf sağlanacağı, karbon emisyonunu da yılda 17 bin ton azalacağı kaydedildi. Otoyolu deneyenlerden Furkan Evcimen, "Uzun süredir beklediğimiz bir otoyoldu. Mersin'imize büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu bölge yatırım yapılması potansiyeli barındıran bir yer" dedi.Bir süredir Mersin'de yaşayan Rus vatandaşı Andrei Kichkidov ise, "Artık havalimanından Erdemli'ye çok hızlı gelebilirim. Önceden saatler sürüyordu" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör