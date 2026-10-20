Başkan Erdoğan 19 Ekim Muhtarlar Günü’nde konuştu: Sömürgecilere fırsat vermeyiz

Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de düzenlenen Muhtarlar Günü buluşmasında konuştu:

Bugüne kadar 40 bini aşkın muhtarla bir araya geldik. 12 yıl boyunca demokrasinin uç beyi olan muhtarlar ile şahikası olan Cumhurbaşkanlığı arasındaki o bağı her zaman canlı tuttuk, diri tuttuk. Unutmayın, büyük milletlerin imtihanı da büyük olur. Türk milleti olarak tarih boyunca zaferlerimiz gibi imtihanlarımız da gerçekten çok büyük oldu. Bugün de büyük bir mücadelenin tam göbeğindeyiz. Bu mücadelede bölgemizi lime lime etmek isteyenlerin tekerine çomak soktukça bizi asla boş bırakmayacaklar. Tıpkı kahraman ecdadımız gibi; zalimlerin değil, hangi inançtan olursa olsun mazlumların yanında cesaretle durduğumuz müddetçe bizimle uğraşmaya devam edecekler. Kimi zaman FETÖ gibi suret-i haktan görünen içerideki ajanlarıyla, kimi zaman dışarıdaki lobileriyle, kimi zaman ekonomik tetikçileriyle, kimi zaman uluslararası basındaki maşalarıyla, kimi zaman da sosyal medyadaki aparatlarıyla bizim üzerimize gelecekler. Dikkatimizi dağıtmaya çalışacaklar. Yolumuzdan alıkoymaya çalışacaklar. Pençelerimizi sökmeye, iddialarımızdan vazgeçirmeye çalışacaklar. Allah'ın izniyle onlara bu fırsatı vermeyeceğiz.

Dünyayı sömürerek, bölgemizi kan deryasına çevirerek kendilerine refah düzeni kurmak isteyenlere boyun eğmeyeceğiz. Karanlık ve kirli oyunlara karşı çok ama çok dikkatli olacağız. Müslümanları birbirine düşürmeye çalışanlara karşı uyanık olacağız. Milletimizin umudunu kırmaya, moralini bozmaya, aramıza nifak duvarları örmeye çalışanlara karşı her zaman teyakkuz halinde olacağız. Sizlere güveniyorum. Rabbim basiret ve ferasetimizi artırsın. ANKARA

RABBİM ÖMÜR VERDİKÇE YOLDAŞLIĞIMIZ SÜRECEK



Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, tıpkı sizler gibi milletin iradesiyle, milletin teveccühüyle bulunduğu makama gelen bir kardeşiniz olarak şunu tüm kalbimle ifade etmek isterim ki; sizlerle beraber yol yürümekten, sizlerle kardeşlik yapmaktan daha önemli herhangi bir şey olamaz. Rabbim ömür verdikçe sizlerle yoldaşlık etmeye devam edeceğim. "Aşkınan koşan yorulmaz" diyerek tüm Türkiye için, 86 milyonun her bir ferdi için, yönünü ülkemize çevirmiş tüm mazlumlar ve masumlar için aşkla koşacağız, aşkla çalışacağız. Evet, bu bitmez sevda Türkiye sevdasıdır.



MUHTARLARA SAYGI DUYMAYI ÖĞRENDİLER



Kıymetli muhtarlarımız, aramızdaki bağı anlayamayanlar, muhtarlar buluşmamıza da kara çaldı. İçlerinde yıllardır biriktirdikleri milli irade hazımsızlığını tüm çirkinliğiyle ortaya boca ettiler. "Muhtar bile olamaz" diyerek güya bizi aşağıladıklarını zannedenler, muhtar kardeşlerime Cumhurbaşkanlığından başlayarak devletin tüm kapılarının açılmasını bir türlü kabullenemediler. En sonunda vatandaşın doğrudan oyuyla seçtiği muhtar kardeşlerime saygı duymayı öğrendiler.



ÜLKEMİZİ ÇATIŞMALARDAN UZAK TUTTUK



Bölgemizde şiddeti giderek artan bir kriz fırtınası yaşanıyor. Rusya-Ukrayna Savaşı 5. yılını dolduracak. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları devam ediyor. Komşumuz İran'daki gerilim tam olarak bitmeden bu sefer Yemen'de yeni bir çatışmanın fitili yakıldı. Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları tansiyon iyice tırmandırdı. Lübnan'a bakıyoruz, durum hiç iç açıcı değil. Suriye'den güzel haberler geliyor, lakin siyonist İsrail orayı da karıştırmak için elinden geleni yapıyor. Hani diyorum ya, etrafımız ateş çemberi diye; içinde bulunduğumuz durum tam olarak böyle. Biz işte böyle bir kaos ve kriz ortamında Türkiye'nin kılına zarar gelmemesi için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Hamdolsun, şimdiye kadar bunda da başarılı olduk. Ülkemizi çevremizdeki çatışmalardan uzak tuttuk. Tahriklere kapılmadık, tuzaklara düşmedik, provokasyonlara gelmedik. Akıllı, sabırlı, sağduyulu bir şekilde tüm bu zor süreçleri başarıyla yönettik.

'BİLGE LİDER ALİYA' İÇİN ANMA MESAJI BAĞIMSIZ

Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç, vefatının 23. yılında başkent Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'nde anıldı. Başkan Erdoğan da yayımladığı mesajda "Dost ve kardeş Bosna-Hersek'in İlk Cumhurbaşkanı, Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç'i ebedi âleme irtihalinin 23'üncü yılında rahmetle, hasretle, saygıyla yâd ediyorum" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör